台湾债市：五年券殖利率盘初小跌，10年增额券登场未如预期开高

路透台北11月13日 - 台湾五年券102/11殖利率 周三盘初小幅走低，因今日开始发行前交易的10年增额券102/10R殖利率 未如预期般开在1.75%之上。
交易商认为，昨晚美债表现与亚洲盘相似，殖利率并未进一步弹高，惟台债于昨日即已反映对美债可能进一步走空的忧虑，因此今日殖利率稍稍拉回应属合理。在五年券殖利率未弹破1.15%、10年券殖利率未突破1.75%前，盘势均视为区间整理格局。料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.13-1.15%、10年增额券102/10R则在1.735-1.75%。
“有点犹豫，(殖利率)上方还有多少空间不确定，美债还能上多少也存疑。”一位证券商交易主管称。
美国公债价格周二下跌，指标公债收益率触及9月中旬以来最高位，扩大10月非农就业数据明显优于预期后录得的涨幅。指标10年期美国公债 价格跌8/32，收益率报2.774%，上周五尾盘报2.746%。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年公债殖利率虽弹逾2.75%，但昨晚并未进一步大弹
* 10年现券102/10殖利率自10月底来已弹逾10个基点，上方空间料不大
* 除非美国10年公债殖利率弹破2.90%，对台债才有杀伤力
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.13-1.15%
* 102/10R：1.735-1.75%
本地时间09:57时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌0.65基点报1.1405%
* 102/10期10年公债殖利率跌0.75基点报1.7300%
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(记者 董永年; 审校 黄凯)