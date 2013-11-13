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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 16:37 BJT

台湾央行：共发行609亿台币存单，存单发行余额增143亿

路透台北11月13日 - 台湾央行周三公布，今日共发行609亿台币存单，相较存单到期466亿台币，存单发行余额增143亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 585.0

91天期 0.93 17.0

182天期 1.05 7.0

央行上日共发行1,269.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,051.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为78亿台币，累计超额准备为531亿，加计前期1%的超额准备为1,841亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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