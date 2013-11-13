台湾央行：共发行609亿台币存单，存单发行余额增143亿

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透台北11月13日 - 台湾央行周三公布，今日共发行609亿台币存单，相较存单到期466亿台币，存单发行余额增143亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 585.0
91天期 0.93 17.0
182天期 1.05 7.0
央行上日共发行1,269.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,051.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为78亿台币，累计超额准备为531亿，加计前期1%的超额准备为1,841亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。