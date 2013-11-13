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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 10:17 BJT

芝加哥期市：大豆期货回落，投资者对昨日涨势进行获利了结

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 646.50 1.25 +0.19% -0.50% 679.99 16

CBOT玉米 432.75 0.50 +0.12% +1.41% 435.88 53

CBOT大豆 1311.00 -3.50 -0.27% +1.16% 1273.63 68

CBOT稻米 $15.48 -$0.05 -0.32% -1.37% $15.31 61

美国原油 $93.15 $0.11 +0.12% -2.09% $98.47 30

汇率

欧元/美元 $1.344 $0.007 +0.51% +0.15%

美元/澳元 0.931 -0.008 -0.81% -1.53%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 王翔琼/徐文焰)

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