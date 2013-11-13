加拿大财政：政府预计2015年大选前料出现可观的预算盈余

路透埃德蒙顿11月12日 - 保守派政府周二表示，加拿大的财政体质要比原先所想的好，预测会及时赶在2015年联邦选举前出现可观的预算盈余，这是撙节支出和资产出售的成果。

在其秋季财政最新预测中，财政部估算2015-16财年将有盈余37亿加元(35亿美元)，高于2013年3月时预估的8亿加元。

该预估数据中包括30亿加元的风险缓冲，意味着基础盈余可能更大。

由于收入减少带来的冲击，足已透过降低项目支出、资产出售以及部门运作预算冻结两年来抵销，因此财政前景转佳。

对加拿大总理哈珀来说，财政出现盈余是个好消息。哈珀在2011年大选时承诺，一旦预算达到收支平衡，要推动删减个人所得税，估计每年成本为25亿加元。政府料将重提这项承诺，以期在2015年10月大选中寻求连任。

“我们的计划向来是在2015/16年度达到平衡预算，以创造能够推动其他激励举措的空间，”加拿大财长费海提对记者表示。