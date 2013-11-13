加拿大财政：政府预计2015年大选前料出现可观的预算盈余

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
路透埃德蒙顿11月12日 - 保守派政府周二表示，加拿大的财政体质要比原先所想的好，预测会及时赶在2015年联邦选举前出现可观的预算盈余，这是撙节支出和资产出售的成果。
在其秋季财政最新预测中，财政部估算2015-16财年将有盈余37亿加元(35亿美元)，高于2013年3月时预估的8亿加元。
该预估数据中包括30亿加元的风险缓冲，意味着基础盈余可能更大。
由于收入减少带来的冲击，足已透过降低项目支出、资产出售以及部门运作预算冻结两年来抵销，因此财政前景转佳。
对加拿大总理哈珀来说，财政出现盈余是个好消息。哈珀在2011年大选时承诺，一旦预算达到收支平衡，要推动删减个人所得税，估计每年成本为25亿加元。政府料将重提这项承诺，以期在2015年10月大选中寻求连任。
“我们的计划向来是在2015/16年度达到平衡预算，以创造能够推动其他激励举措的空间，”加拿大财长费海提对记者表示。
加拿大在2008/09年度出现赤字之前，曾有过连续11年预算盈余。因保守派政府减税以及全球经济衰退，在2008/09年度转为赤字。2009/10年度因为大规模刺激支出，赤字甚至高达556亿加元。(完) (编译 戴素萍 审校 王翔琼/艾茂林)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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