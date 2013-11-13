港报社评：中共通过全面深化改革经济见雄心政治无新意--明报11月13日

中共18届三中全会闭幕，审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。经济体制改革和各方面制度建设，将会是「习李时代」的工作重点；政治体制改革未见新意，反而在社会治理有大动作。

目前内地的情况，改革须从顶层入手，由上而下，才有机会深化开展。习李如何突破利益藩篱，是改革成败的关键。从这个角度检视中央将成立的「全面深化改革领导小组」，是从顶层入手推动全面深化改革的设计。

全会的公报没有提出政治体制改革，只提出创新社会治理体制。公报指全会要求到2020年在重要领域和关键环节改革取得决定性成果，使多方面的制度更加成熟。但政治体制持续不动，其他各方面改革就蒙上阴影。其实，政治体制改革并非一定是西方式民主，中国现时只要做到人民代表大会制度按宪法的规定，并确切落实各级选举，则民主化在中国也会得到体现。

全会公报提到将设立「国家安全委员会」，公报放在要改进社会治理方式，表面看来是针对内部的社会治理和稳定；不过，公报也提到国安委涉及完善国家安全体系和国家安全战略。若国安委于社会内部安全与国家安全一把抓，它的权力就很大。

两个顶层组织──「全面深化改革领导小组」和「国家安全委员会」，都是附加在现行体制的组织，统领这两个组织的人，权力极大，相信这个人极大可能是习近平。

今次三中全会，期望中共带领国家朝着经济市场化、政治民主化和执政权力规范合法化的方向发展，让全体中国人民能够自豪地与这个国家跻身于强国之林。