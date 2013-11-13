港报社评：既得利益堵瓶颈，阻力如山深改难--信报11月13日

中共十八届三中全会昨天降下帷幕，为启动中国新一轮改革开放展示目标。然而，既得利益集团壅堵经济转型瓶颈的缺口能否冲破，成为「中国梦」能否如愿以圆的关键。

三中全会的公报指明，全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度。改革的重点在经济体制，具体而言，是要建立公平开放的市场规则，完善金融市场体系。至于落实到民生范畴，则为形成合理有序的收入分配格局，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。

习李体制依然强调走社会主义道路，不会触及真正的政治体制改革，只继续以经济建设为中心；并通过行政执法体制的深改，遏制官员的权力寻租，减少社会的不公义。即期望通过中共的自我完善，维护一党专政。

当前中国政治体制的严重弊端，在于权力缺乏制度的适当制衡。权贵对于任何损害其既得利益的改革，势将负隅顽抗；但中产则对停留于经济层面的改革无法满足，要求民主的呼声势将日趋响亮。 深化改革的阻力不仅来自贪官污吏、奸商暴富，也来自政府内部对各自利益的抱守。三中全会拟定的改革，是要政府向市场下放权力，这无异于要求权贵往自己身上割肉交出，过程中有几许阳奉阴违，实在难以估量。

三中全会公报确立新一轮改革的重点之一，正是务使市场在资源配置中起决定性作用，以及更好发挥政府激活市场的角色，这恰为经济转型成败的要素，却也需要政府下放审批权力相配合，由此触动的既得利益与阻力，恐致深改进程荆棘满途，当局能否披荆斩棘，举世拭目而观。