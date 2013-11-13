港报财经评论：准拓资本渠道，内银打强心针--经济日报11月13日

准拓资本渠道，内银打强心针 /余少文

国企指数未摆脱上落走势，尽管人民银行采取逆回购，但货币政策仍偏紧，幸好中国同时为银行开绿灯，增加资本补充渠道，可为内银股打下强心针。A股昨日上升，但国企指数现震荡，最后跌21点，收报10,561点，成交额91亿港元，只有37%主板H股可以逆市上升。红筹指数跌45点或1%，收报4,443点，成交额39亿港元。中国内地股市造好，或受人民银行继续进行逆回购操作所支持，只是连同银行同业拆息回落下，未能对内银股带来支持，或是中国货币政策趋紧所致，再加上刚指出利率市场化会拖银行后腿，都会令内银股短期举步维艰。其实，刚公布的10月金融数据小小出乎意料之外，因为新增贷款降至今年最低的5,061亿元人民币，跟去年同期持平，但较9月下跌36%；但同期M2却升14.3%，较上月还高出0.1个百分点。由于9月外汇占款和央行外汇资产急升，不排除资金在10月继续强势流入中国内地，才撑起M2继续增长。

过去数据显示，M2一般是前高后回落，反映银行在下半年余下时间收紧流动性，从而令M2达到中国年初订下的目标。如2012年M2目标为14%，同年9月仍高达14.8%，到10月升幅已回落至14.1%，11月和12月升幅便低于14%，故今年目标13%，但10月数字仍高达14.3%；相反新增贷款反而降至全年最低，才估计M2是资金流入所推高。若然资金持续流入，不排除中国要在年底加大收紧流动性力度，令M2升幅回落至13%左右。

其实，央行踏入11月的逆回购操作，暂时是一星期一次，跟过去一周两次为少，金额也降至不足100亿元人民币，反映中国确实开始短暂收紧流动性。收紧流动性对于内银股是利淡因素，内银股只要有单位数增长，明年预测息率平均升至5.8厘，预测PE也只有单位数，始终有其吸引力。尤其中国透过利率市场化弱化内银股盈利下，上周发布《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》，拓宽商业银行资本补充渠道，公开发行债券来满足银行资本需求。过去银行只能通过在银行间市场发行次级债及混合债以补充二级资本。若然资本需求可以缓和下来，对内银股而言是利好因素，加上一向乐观，总相信中国经济增长下，银行可以稳定发展，可以透过业务发展来抵销净息差收窄，又或自身盈利增长来解决不良贷款的压力。所以维持内银股年底如大跌，便是吸纳良机，工行 、建行 、农行 和中行 四大行是优先考虑对象。