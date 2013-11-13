港报财经评论：经济不冷不热最利股市--信报11月13日

经济不冷不热最利股市 /习广思

在没有数据可参考的情况下，最终Octaper没有出现，上周美国GDP及非农就业数据公布后，市场对联储局于12月退市的忧虑增加，市场词汇创造者更提出Dectaper。近两个月的数据因美国政府停运而波动，在12月中议息前，将会公布11月就业数据，如果就业情况持续改善，那Dectaper呼声可能更高。然而，退与不退除了看经济数据，还有许多政治因素。联储局主席贝南奇临别秋波，把退市决定留予耶伦机会不小，联储局可能亦希望观察12月假期消费指标。Dectaper机会不算高，惟市场焦虑会阻碍股市向上冲刺。港股全日表现胶着，市场焦点落在中国内地的改革政策。恒指昨天收报22,901点，下跌168点，续在23,000点水平争持。大市成交额494亿港元，沽空比率8.8%。观望政策之际，好淡双方按兵不动。新股热潮未退，博雅 挂牌最高升近30%，抽到奖品的投资者有进账，但留意科网股整体回软，高位整固未止，云游 股价跌5.7%，炒这类概念股应见好收。

改革政策雷声大雨点小大市偏静，强势股整固，科网、濠赌、乳业及新能源股强势未变。强势股多有盈利、政策支持，遇上大调整，反而是吸纳的机会。兴业太阳能 收市后折让9.5%配股，投资者可留意，早前多只高位批股的股份，配股后走势续强，阴谋论是在年结前愿意接货的投资者，都会希望在年底前有表现，故有能耐配股的强势股，反而是趁低吸纳的机会。中共三中全会闭幕，中国内地官报高呼改革，但券商却在泼冷水，恐怕会议是雷声大雨点小。会议公报全文重申经济体制是全面深化改革的重点，核心是要处理政府和市场的关系，使市场在资源配置中有决定性作用，并更好发挥政府作用。然而，改革路线、强调市场角色均是意料之事，但始终如何改、怎样变，才是市场等待的事情，现时似乎所获不多。

除了经济和金融改革外，对中国来说，自去年习李上台后，高喊政治改革也是重要一环。三中全会叫人意外的，应该是提出国家安全委员会，由习近平担任主任，是继去年提出反腐打贪后，另一个重要的政治改革。表面看，类似国家安全机构是世界反恐大趋势，但放诸中国，却是结合军事、外交及政治的权力机关，是巩固政权的动作。然而，类似政治改革，对股市意义则不大。回看市场在期待些什么？一是调结构的改革，以及一批能否成为经济增长动力的措施；二是金融改革，包括解决地方债及影子银行的措施，似乎会议结果未能满足这些预期。股市会否失望而回，今日将有答案。

若升穿10天线 欧罗可扭跌势 /苏子

经过连续两周急挫后，欧罗兑美元目前正在100天SMA支持以上呈现反覆整固的调整格局。上方暂时受制于上周五的1.3438高位阻力；短线而言，只要欧罗兑美元若未见有新的抛售压力使其显着跌破100天SMA支持收市，料有较高机会顺利突破上周五的高位及考验10天SMA阻力。由于一个典型单边市，价位一般可以守稳10天SMA不破，因此，倘若稍后欧罗兑美元在突破上周五的高位后，可以有足够动力成功突破10天SMA阻力收市，则汇价最近两周的单边跌市将有极高机会正式告一段落了，随后料会上试最近两周跌幅的61.8%及76.4%反弹目标，目前两者分别处于1.3626及1.3705。另外，留意若欧罗兑美元本周能以大阳烛高收，成功抹去上周大部分跌幅的话，技术上看将有利汇价继续保持在20周保历加通道中轴支持线以上波动，令后市仍然存在着再度上试上述通道的1.379顶部阻力及上月的1.3832高位阻力的机会。

昨天美元兑日圆虽然可以突破9月20日的99.67高位，但汇价却未能在破位后进一步挑战100心理关口，暂时仅高见99.8，表现令看好者略感失望。美元兑日圆已回落至99.7以下波动。如昨晚未能再创即市新高及挑战100心理关口，最后收市时更回落至99.5以下，那便要提防昨天的破位为假突破的走势陷阱。稍后美元兑日圆或因未能顺利突破100心理关口而触发平仓沽盘入市，使汇价返回99支持关口以下，继续以上落市的形式运行；反之，美元兑日圆或以单边市形式继续上升。

昨天英国公布的通胀数据显示，英国的物价压力大幅回落，令市场相信英伦银行目前并无加息的条件，数据令英镑兑美元自1.59水平以上急挫至1.585低位才能回稳过来，留意此低位已跌破上月16日的1.589双顶支持位。如昨晚及今天此支持位一直未能失而复得，料汇价稍后在技术走势明显转势下，将朝着100天SMA支持方向迈进。