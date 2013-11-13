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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 10:46 BJT

中国金融：三季度商业银行不良贷款双升，资本充足率下降--银监会

路透北京11月13日 - 中国银监会周三公布，今年三季度商业银行的不良贷款余额和不良贷款率均持续反弹，而资本充足率环比则有所下降。

周三银监会网站发布最新统计数据，截止9月末，商业银行的不良贷款余额为5,636亿元人民币，不良贷款率为0.97%。而6月末时，这两个数据分别为5,395亿元和0.96%。

同期，商业银行的资本充足率为12.18%，低于6月末的12.24%；不过，一级资本充足率由6月末的9.85%提升至了9月末的9.87%。

中国银监会主席尚福林此前称，要做好应对不良资产上升工作，积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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