中国金融：三季度商业银行不良贷款双升，资本充足率下降--银监会

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透北京11月13日 - 中国银监会周三公布，今年三季度商业银行的不良贷款余额和不良贷款率均持续反弹，而资本充足率环比则有所下降。
周三银监会网站发布最新统计数据，截止9月末，商业银行的不良贷款余额为5,636亿元人民币，不良贷款率为0.97%。而6月末时，这两个数据分别为5,395亿元和0.96%。
同期，商业银行的资本充足率为12.18%，低于6月末的12.24%；不过，一级资本充足率由6月末的9.85%提升至了9月末的9.87%。
中国银监会主席尚福林此前称，要做好应对不良资产上升工作，积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)