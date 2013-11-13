中国债市动态：心态脆弱10年国债收益率再上高位，国债期货创新低

路透上海11月13日 - 因信心脆弱且无其他利好支撑，上日稍现的暖意昙花一现，中国银行间债市周三重回惨淡。其中10年期国债收益率继续冲高，再创逾五年高点；国债期货主力合约同样由升转跌，盘中并刷新上市以来新低。

交易员表示，今日续发的七年国债收益率明显高于二级，偏空气氛深厚。不过在新债结果发布后，同期国债收益率暂未随之再涨，仅买卖报价有所加大，试探性交投如履薄冰。

业内人士稍早透露，财政部招标续发行的七年期固息国债，中标收益率为4.4515%，小幅高于此前4.42%的市场预测均值，这一水平创下自2004年11月来的新高。

上海一银行交易员称，市场信心匮乏致“债券不行，烂的一坨。”

他解释说，上日早盘收益率的下行，现在看来基本就是昙花一现。新债招标结果虽较悲观，但从一级半(新债上市前交易)渐增的买盘来看，更高收益率的出现仍吸引个别“捡便宜”买盘出现。

至于新债结果对二级市场的影响，成交方面暂不明显，而相关券种最优买卖报价差距有所加大，买卖盘均不敢轻易出手。

现券市场上，剩余期限约9.78年的固息国债130018券最新成交在4.43%，再度刷新逾五年高点。报价方面 ，最新为4.5000%/4.3800%，上日尾盘为4.4500%/4.3700%。

本周新债发行受债市不佳市况影响步履维艰。除国开行取消周二3/5/7/10年略长品种，而改发一年和半年期债，当日下午农发行增发的债券未能招满，铁路总公司也取消了原定于周二招标新债发行。