版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 11:04 BJT

印尼卢比汇率：卢比兑美元创逾四年半来最低，因外资银行抛售卢比

路透新加坡11月13日 - 印尼卢比兑美元周三触及逾四年半来最弱水准，因为尽管印尼央行意外加息，但外资银行还是抛售卢比。

卢比兑美元 一度下跌0.7%至11,670卢比，为2009年3月来最弱水准。

交易商说，当地进口商亦买入美元进行支付，更加打压了卢比。(完) (编译 侯向明； 审校 石冠兰)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐