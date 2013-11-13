路透基点：旭辉控股与绿地集团联合筹办4.84亿美元的双币种贷款--RLPC

路透香港11月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，位于上海的地产开发商旭辉控股(集团)有限公司与绿地控股集团正筹办最高达4.84亿美元的双币种贷款，用于共同开发的杭州一地产项目。

贷款案由渣打银行牵头，包括3.0-3.2亿美元海外贷款部分以及10亿元人民币国内贷款部分。

旭辉控股和绿地集团在该项目中各占50%股权，两家公司将为该贷款提供担保。

离岸和国内贷款部分的借款人分别是旭宝(香港)有限公司和杭州拓江置业有限公司。

离岸部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点。银行受邀最低承贷2,000万美元，前端费210个基点。

国内部分的利率为中国人民银行基准利率的106%，前端费100个基点。由一个地产项目为这部分贷款提供担保。

贷款的平均期限为2.85年。贷款与价值比率为50%。

定于本周五到杭州进行实地考察。银行回复截止日期12月12日。

旭辉控股在7月签署一笔1.5亿美元三年期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码565个基点，牵头行亦是渣打银行。这笔无担保贷款的最高前端费有270个基点。

根据公司网站，截至2012年12月31日，旭辉在“长三角”区域、“环渤海湾”区域及“中西部”区域拥有49个地产项目。开发项目覆盖上海、北京、苏州、合肥、天津、重庆、长沙、嘉兴、廊坊、镇江、唐山等多个城市，涵盖住宅、商务办公、商业综合体等多种业态。

2012年该公司获利总额猛增41%，从上年的13.7亿元人民币增至19.3亿元(3.17亿美元)。

穆迪对该公司的企业评级为B1。(完)