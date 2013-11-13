中国债市：止盈盘助利率互换小跌，后市不明继续关注资金和现券走势

路透上海11月13日 - 在七天回购加权利率和现券收益率上行的背景下，中国人民币利率互换(IRS) 周三先涨后跌，整体呈小幅下行走势。交易员称，今日IRS下行的主要动力可能来自于止盈盘，但走低的持续性不得而知，需要继续关注资金面和现券的变化。

北京一银行交易员表示，利率互换先涨后跌，截至目前，整体小幅走低。至于为何在回购利率和现券收益率均出现上行的情况下，IRS独自小降，具体原因“真不好说，只能说今天止盈盘比较重。”

银行间资金市场回购利率 多止跌回涨，对于政策面的谨慎预期仍挥之不去，依旧制约资金面转好，七天以上的资金供给仍显偏紧。

上海一银行交易员补充说，与现券相比，IRS整体变化幅度有限。今日除了猜测中的止盈盘助力下行外，其他因素未来影响均不明朗，只能继续观望。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2025/4.3042 4.3425/4.4300 4.4942/4.5775 4.6429/4.7325 4.6300/4.9125

上日 4.2000/4.3000 4.2900/4.3775 4.4667/4.5475 4.6150/4.7100 4.6142/4.8967

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变动 +0.0025/+0.0042 +0.0525/+0.0525 +0.0275/+0.0300 +0.0279/+0.0225 +0.0158/+0.0158

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。