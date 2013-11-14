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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 08:53 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 

  中国财政部300亿元人民币三个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标
  广东省粤垦投资13亿元六年期投资人选择权(3+3)企业债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承
  盐城市亭湖区公有资产投资经营10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承
  南方电网50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和工行主承
  华泰证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，中行和农行等承销  
  齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承  
  北京市首都公路发展集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承
  巨石集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和进出口行主承
  江苏国信资产管理集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中行主承
  甘肃电投集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
  黑牡丹 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和浦发银行主承
  嘉兴市高等级公路投资5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
  久泰能源内蒙古公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承   
  武汉光谷联合集团0.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 
  江苏国信资产管理集团35亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中行主承
  中国铝业公司30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行和民生银行主承
  凉山州国有投资发展集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承   
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  二、新债上市：
     
  中国铁路总公司150亿元10年期固息企业债1380343，票面利率5.54%    
  内蒙古集通铁路集团7亿元一年期短融041353075，票面利率5.99%    
  武汉商贸国有控股集团3亿元一年期短融041359072，票面利率6.1%    
  招商证券 18亿元三个月期短融071301009，票面利率5.87%    
  北京能源投资集团40亿元一年期短融041352041，票面利率5.7%    
  中国化工集团25亿元一年期短融041357003，票面利率6%        
  新疆建设兵团农十二师国资经营5亿元一年期短融041360077，票面利率6.3%        
  中广有线信息网络公司3亿元一年期短融041356043，票面利率6.1%    
  武汉当代科技5亿元一年期短融041360076，票面利率6.9%   
  新疆中泰集团5亿元一年期短融041356042，票面利率6.5%    
  福建天宝矿业1亿元一年期短融041358083，票面利率8.2%    
  成都博瑞投资3亿元五年期中票101359015，票面利率7.69%    
  攀钢集团45亿元三年期中票101351024，票面利率6.8%
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  三、缴款：
    
  进出口银行60亿元五年期固息增发债130334，发行价格97.8元
  农业发展银行71.7亿元三年期固息增发债110418，发行价格101.95元
  中国铝业  30亿元六个月期超短融
  兖州煤业  50亿元一年期短融
  福建交通运输集团5亿元一年期短融  
  中国建筑 50亿元一年期短期融资券
  鞍钢股份 18亿元九个月期短融
  成都华川公路建设集团2亿元一年期短融
  泰州交通产业集团5亿元五年期中票
  绍兴黄酒集团3亿元三年期中票
  光明食品集团20亿元三年期中期票据
  城发投资集团10亿元五年期中票
  南山集团6亿元五年期中票
  江苏苏豪控股集团5亿元三年期中票
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  四、还本付息：
    
  太仓港协鑫发电4亿元一年期短融041251038到期兑付，票面利率5.40%
  特变电工 5亿元一年期短融041253063到期兑付，票面利率4.82%
  广西新发展交通集团3亿元一年期短融041259064到期兑付，票面利率5.07%
  成都路桥 3亿元一年期短融041262046到期兑付，票面利率6.50%
  四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融041262047到期兑付，票面利率5.50%
  广发证券 30亿元三个月期短融071304009到期兑付，票面利率4.70%
  南京公用控股18.5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债078074付息，票面利率5.7%
  广州百货企业集团4亿元三年期中票1182318付息，票面利率6.86%
  广州温氏食品集团4亿元三年期中票1182319付息，票面利率7.06%
  陕西煤化工集团5亿元五年期中票1182320付息，票面利率5.36%
  东软集团 4亿元三年期中票1182321付息，票面利率6.86%
  芜湖新马投资8亿元七年期固息债1280392付息，票面利率7.18%
  河北出版传媒集团5亿元五年期中票1282466付息，票面利率6.08%
  合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票1282467付息，票面利率6.35%
  唐山港实业集团4亿元五年期中票1282468付息，票面利率5.57%
  武汉科技中小企业1亿元三年期集合票据1283030付息，票面利率6.5%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国务院常务会议周三表示，总体而言今年改革进展顺利，但一些方面的改革措施尚未落实，在后几个月
的工作中，加大推进力度，确保已部署的重点改革任务能到位、显实效。 
    
  --根据中国财政部周三公布的数据，10月全国公共财政收入同比增长16.2%，1-10月累计全国公共财政支出102,
040亿元，路透据此推算当月支出增幅逾20%，远高于去年同期，财政年底突击花钱隐忧再显。  
  
  
  11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告     
  11/21公布11月汇丰制造业PMI初值                    (10月为50.9)
  11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇/丁淑琴)

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