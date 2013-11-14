《中国债券市场每日交易备忘》--11月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币三个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标 广东省粤垦投资13亿元六年期投资人选择权(3+3)企业债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 盐城市亭湖区公有资产投资经营10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 南方电网50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和工行主承 华泰证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，中行和农行等承销 齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承 北京市首都公路发展集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 巨石集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和进出口行主承 江苏国信资产管理集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中行主承 甘肃电投集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 黑牡丹 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和浦发银行主承 嘉兴市高等级公路投资5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 久泰能源内蒙古公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 武汉光谷联合集团0.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 江苏国信资产管理集团35亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中行主承 中国铝业公司30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行和民生银行主承 凉山州国有投资发展集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国铁路总公司150亿元10年期固息企业债1380343，票面利率5.54% 内蒙古集通铁路集团7亿元一年期短融041353075，票面利率5.99% 武汉商贸国有控股集团3亿元一年期短融041359072，票面利率6.1% 招商证券 18亿元三个月期短融071301009，票面利率5.87% 北京能源投资集团40亿元一年期短融041352041，票面利率5.7% 中国化工集团25亿元一年期短融041357003，票面利率6% 新疆建设兵团农十二师国资经营5亿元一年期短融041360077，票面利率6.3% 中广有线信息网络公司3亿元一年期短融041356043，票面利率6.1% 武汉当代科技5亿元一年期短融041360076，票面利率6.9% 新疆中泰集团5亿元一年期短融041356042，票面利率6.5% 福建天宝矿业1亿元一年期短融041358083，票面利率8.2% 成都博瑞投资3亿元五年期中票101359015，票面利率7.69% 攀钢集团45亿元三年期中票101351024，票面利率6.8% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行60亿元五年期固息增发债130334，发行价格97.8元 农业发展银行71.7亿元三年期固息增发债110418，发行价格101.95元 中国铝业 30亿元六个月期超短融 兖州煤业 50亿元一年期短融 福建交通运输集团5亿元一年期短融 中国建筑 50亿元一年期短期融资券 鞍钢股份 18亿元九个月期短融 成都华川公路建设集团2亿元一年期短融 泰州交通产业集团5亿元五年期中票 绍兴黄酒集团3亿元三年期中票 光明食品集团20亿元三年期中期票据 城发投资集团10亿元五年期中票 南山集团6亿元五年期中票 江苏苏豪控股集团5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 太仓港协鑫发电4亿元一年期短融041251038到期兑付，票面利率5.40% 特变电工 5亿元一年期短融041253063到期兑付，票面利率4.82% 广西新发展交通集团3亿元一年期短融041259064到期兑付，票面利率5.07% 成都路桥 3亿元一年期短融041262046到期兑付，票面利率6.50% 四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融041262047到期兑付，票面利率5.50% 广发证券 30亿元三个月期短融071304009到期兑付，票面利率4.70% 南京公用控股18.5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债078074付息，票面利率5.7% 广州百货企业集团4亿元三年期中票1182318付息，票面利率6.86% 广州温氏食品集团4亿元三年期中票1182319付息，票面利率7.06% 陕西煤化工集团5亿元五年期中票1182320付息，票面利率5.36% 东软集团 4亿元三年期中票1182321付息，票面利率6.86% 芜湖新马投资8亿元七年期固息债1280392付息，票面利率7.18% 河北出版传媒集团5亿元五年期中票1282466付息，票面利率6.08% 合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票1282467付息，票面利率6.35% 唐山港实业集团4亿元五年期中票1282468付息，票面利率5.57% 武汉科技中小企业1亿元三年期集合票据1283030付息，票面利率6.5% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院常务会议周三表示，总体而言今年改革进展顺利，但一些方面的改革措施尚未落实，在后几个月 的工作中，加大推进力度，确保已部署的重点改革任务能到位、显实效。 --根据中国财政部周三公布的数据，10月全国公共财政收入同比增长16.2%，1-10月累计全国公共财政支出102, 040亿元，路透据此推算当月支出增幅逾20%，远高于去年同期，财政年底突击花钱隐忧再显。 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇/丁淑琴)