更新版 1-离岸人民币：工行点心债获得4.25倍认购，收益水平吸引亚洲投资人

(新增发行细节等)

路透香港11月13日 - 中资银行首支在伦敦发行的点心债--中国工商银行 三年及五年债券获得了逾4倍认购，热度不亚于前两周的平安点心债。市场人士指出，工行信用风险相对低，离岸流动性充裕，此收益水平具有吸引力。

工行三年券以3.35%定价，初始指导利率为3.6%，后调低为3.40%+/-5基点（bp）；五年券以3.75%定价，初始指导利率为4.0%，最终为3.80%+/-5基点（bp）。

三年券发行13亿元，获110帐户、55亿元认购；五年券发行7亿元，获78帐户、30亿元认购；两只券共获85亿元资金追逐，是总发行金额20亿元的4.25倍。

按照投资者及地域分，三年期70%来自于亚洲，30%来自于欧洲及伦敦；基金中标50%，私人银行20%，银行18%，企业12%。

五年期：65%来自于亚洲，35%来自于欧洲及伦敦；基金为最大中标者，占75%,银行10%，私人银行15%。

债券市场人士指出，工行的评级为“A”,未若稍早的国开行“AA”,不过，其已是全球最大银行，市场地位稳固，市场反向热烈。

此外，今日还有中国平安保险海外子公司VSI 以及中银租赁航空 点心债在市场询价，将测试市场对于高等级债券的胃纳量。

工银伦敦、工银亚洲、工银国际、苏格兰皇家银行、摩根大通以及渣打为联席全球协调人。工银新加坡以及永丰金证券协同承销。