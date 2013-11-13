更新版 2-新债招标：中国七年续发国债收益率创九年新高，传统主力机构需求仍弱

* 七年续发国债收益率4.4515%创九年来新高

* 收益率持续攀升，惟传统主力机构需求仍偏弱

* 今日新债参与者的搏边兴趣相对更浓 (新增招标结果公告及更新现券报价)

路透北京11月13日 - 中国财政部周三招标续发行的七年固息国债，中标收益率较预期小幅走高，录得自2004年11月来的新峰值。交易人士指出，虽然收益率持续攀升，惟传统主力机构需求仍偏弱，因对债市短期走向看淡，今日新债参与者的搏边兴趣相对更浓。

业内人士透露，财政部稍早招标续发行的七年期固息国债，中标收益率为4.4515%，高于4.42%的市场预测均值。该期续发国债的边际中标收益率为4.5110%，首场投标倍数为1.62倍。

刊登在中国债券信息网的公告并显示，今日固息国债在280亿元人民币招标额基础上，获得0.6亿元追加认购，最终发行量为280.6亿元。

“以前大型机构要拿大概30%-40%的量，但现在这几家机构加起来可能也就10%-20%，所以传统主力机构需求的下降，不是新增资金说弥补就能补的上的。疲弱市场，大家心态紧张，总感觉会亏钱，所以能不折腾的就不折腾了，推高收益率也是很正常的。”上海一银行交易员说。

但他提到，相比历史情况，当前七年国债的绝对收益存在价值，据其了解今日有一些中小机构出于配置需求参与了该期债投标。

华北某银行一参与投标的交易员表示，其参与的主要目的是为完成基本量。据上述交易员透露，招标结束后，一级半市场曾有以4.475%f的收益率成交。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在4.3701%。二级市场，剩余期限约6.66年的固息国债130015券最新报价对应收益率 在4.53%/4.43%。

本周因发行压力过猛，曾一度被业内人士戏称为“超级供给周”。而不佳的市况，促部分发行人不得不调整发行计划或取消发行。不过即便如此，一级弱势仍未改观。农业发展银行周二下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)未能招满，中标收益率5.2504%，大幅高于此前5.04%的预测均值。

今日国债为今年第20期国债的第一次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

原发行部分当日停止交易一天。11月14日至11月18日进行分销；11月20日起与原发行部分合并上市交易。