《热点透视》既要派息又要扩张，石油巨头为筹钱而卖产业

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透马德里/纽约11月13日 - 石油巨头也许不久就会发现难以维持收支平衡了。夹在既要让投资者满意和又要为昂贵的项目支出之间进退维谷，这些巨擘不得不将价值数十亿美元的资产列入出售橱窗。但是有意向的买家，尤其是来自亚洲的买家群越来越小，从而打压资产售价。

这些大型综合性油企目前注入大量资金用于开采。据咨询公司IHS，在2010-2012年间，未经开发油田的购买规模创纪录。与此同时，艾克森美孚(Exxon Mobil) 、壳牌 和雪佛龙(Chevron) 这等行业大腕，一直在为诸如Gorgon液化天然气开发这样的项目挥金如土。艾克森美孚称该项目仅仅当地物资和服务就将耗费200亿美元。

在投资者要求返还更多现金之际，为这样的资本支出融资大伤脑筋。因此BP 近期宣布，已经划出100亿美元资产供出售，而其同行法国石油公司道达尔 的200亿美元资产处置计划也正在进行中。

但是买家的热情已有降温的迹象。据汤森路透的数据，年内迄今全球油气并购规模达至1,840亿美元，低于上年同期的2,830亿美元。

买家意兴阑珊不是没有原因的。一般而言，可以指望亚洲石油企业掏钱买下资产。但是如中海油 、中石油 和中石化之类，当前正在消化过去大量购买的业务。即便他们某些情况下不会运营购买的资产，但是并购还是对资本和管理时间有要求的。亚洲的国家石油企业或许可以再掀风云，但是银行家们称他们也更加犹豫不决，因为其已经受到购价太高的指责。

另外，别人传下来的资产--已经进入或渡过黄金期的油田，对于今日之买家并不是那么有吸引力。独立的油企，特别是美国的企业，当前承受压力向非常规的油气投资。北海或埃及的油田就不在他们的视野之内。