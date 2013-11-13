中国汇市：人民币早盘延续稳势，等候三中全会更多政策细节

* 人民币即期早盘继续持稳

* 等候公布更多三中全会政策细节

* 市场波动仍缺乏方向但成交有所恢复

路透上海11月13日 - 人民币兑美元即期 周三早盘走势继续持稳。人民币中间价微升至逾两周高点，即期则保持本周来的窄幅波动。交易人士表示，昨天出炉的三中全会公报缺乏金融市场改革的细节，使价格波动仍缺乏方向，惟交易热情有所恢复。

“尽管成交量有所恢复，但是市场波动非常平静。公报并没有提什么金融改革的措施，市场预期仍然不明朗，人民币即期汇率短期内在6.09附近的阻力较大。” 一股份制银行交易员表示，短期人民币料将继续走稳，因市场仍在观望政策消息面的信号指引。

举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会昨日闭幕，会议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。会议公报强调经济体制改革是全面深化改革的重点，并要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用来进行，但由于缺乏政策细节，市场仍在观望后期发布的文件。

北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.091元，上日收报6.0919元。今日人民币兑美元中间价 为6.1342元，上日中间价为6.1360元。

美元周三持坚，兑日圆维持在两个月高位附近，投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早将于12月开始缩减其刺激措施。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1570/10，上日尾盘为6.1560。

北京时间12:13，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0782/07元，上一交易日尾盘报6.0755元。