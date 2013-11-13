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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 12:34 BJT

《焦点》日本9月核心机械订单降幅超预估，央行官员警告海外风险

宫尾龙藏表示，日本目前的经济复苏主要是由家庭支出推动，不同于以前由出口和工厂产出驱动。

他称，消费强劲正提高非制造业的劳动生产率，有助于物价加速上行，因为企业将更有信心将成本增加转移给消费者。

“个人消费和非制造业回升可能全面推高物价，因为它们广泛影响到各经济领域，”他称。

自4月密集发布刺激措施以来，日本央行一直维持货币政策不变。根据其刺激措施，日本央行承诺将在约两年内通过大规模购入资产使基础货币翻倍，从而将通胀率提高至2%。(完) (编译 朱晓军/王洋/杜明霞；审校 侯向明/张荻/李爽/石冠兰)
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