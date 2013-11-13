《焦点》日本9月核心机械订单降幅超预估，央行官员警告海外风险

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
宫尾龙藏表示，日本目前的经济复苏主要是由家庭支出推动，不同于以前由出口和工厂产出驱动。
他称，消费强劲正提高非制造业的劳动生产率，有助于物价加速上行，因为企业将更有信心将成本增加转移给消费者。
“个人消费和非制造业回升可能全面推高物价，因为它们广泛影响到各经济领域，”他称。
自4月密集发布刺激措施以来，日本央行一直维持货币政策不变。根据其刺激措施，日本央行承诺将在约两年内通过大规模购入资产使基础货币翻倍，从而将通胀率提高至2%。(完) (编译 朱晓军/王洋/杜明霞；审校 侯向明/张荻/李爽/石冠兰)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。