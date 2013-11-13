台湾经济：主计总处称将再度下修今年GDP成长率预估

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透台北11月13日 - 疲弱的出口表现，令台湾主计总处周三表示，将下修今年GDP(国内生产总值)成长预估，至于会不会低于2%，将待月底正式对外公布。
主计总处主计长石素梅在立法院接受质询时称，最近出口状况不佳，将影响民间投资与消费，GDP将会下修。
〞下修是一定会的。〞她说。
主计总处在8月中已下修今年GDP年增率预估至2.31%，先前估为2.4%。
台湾第三季GDP成长率仅1.58%，投资银行巴克莱在10月底即调降对台湾今年GDP成长率预估至1.6%。 随着台湾10月出口衰退也大于预期，本地总体经济分析师也纷纷下调今年GDP年增率预估至2%以下。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。