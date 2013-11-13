台湾经济：主计总处称将再度下修今年GDP成长率预估

路透台北11月13日 - 疲弱的出口表现，令台湾主计总处周三表示，将下修今年GDP(国内生产总值)成长预估，至于会不会低于2%，将待月底正式对外公布。

主计总处主计长石素梅在立法院接受质询时称，最近出口状况不佳，将影响民间投资与消费，GDP将会下修。

〞下修是一定会的。〞她说。

主计总处在8月中已下修今年GDP年增率预估至2.31%，先前估为2.4%。