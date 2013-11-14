中国公开市场：今日不进行任何操作，本周净回笼150亿元

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透上海11月13日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作。据此计算，央行本周净回笼150亿元人民币。
上周四中国央行公开市场就暂停了14天逆回购操作，本周二则继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，周二以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改.
今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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