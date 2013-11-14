《中国公开市场回购未到期一览表》--11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 90亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 11/19 7 4.10 90 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随 后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末 央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。 4.受十一假期影响，央行于2013年9月24日(周二)进行了880亿元的逆 回购操作，期限改为六天期，到期日为9月30日。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。