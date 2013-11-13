更新版 1-中国企业：数家公司起诉百度等网络视频盗版侵权，索赔3亿元

* 优酷土豆、搜狐视频、腾讯视频等联合起诉百度等公司

* 百度等公司涉嫌网络视频盗版侵权，已立案百余起

* 索赔3亿元人民币 (新增细节和内容)

路透北京11月13日 - 中国数家网络视频公司联合国内外版权机构，周三在北京启动“中国网络视频反盗版联合行动”，宣布已向法院起诉百度 、快播等公司的盗版侵权案件共立案百余起，并索赔3亿元人民币。

该联合行动发起方包括优酷土豆集团 、搜狐视频 、腾讯 视频、乐视网、中国电影著作权协会（MPA）、美国电影协会（MPAA）、日本内容产品流通海外促进机构（CODA）、万达影业、光线传媒、乐视影业。

搜狐集团董事局主席兼CEO、搜狐视频代理CEO张朝阳称，视频行业正面临2009年以来更为严峻的盗版形势，尤其是本身就拥有巨大资源垄断优势的互联网巨头来参与大规模盗版侵权。

“我们无法继续竞争下去，因为在小偷和强盗横行的地方，守法的人是无法生存的。”张朝阳称。

目前未能立即联系到百度公司对此置评。

联合行动发布新闻稿称，百度旗下产品涉嫌盗链第三方视频网站内容，通过技术手段绕过其它有利益的最终用户界面，而向最终用户提供内容，骗取最终用户的浏览和点击率。立案涉及百度盗链、盗播移动视频版权的影视作品逾万部。

新闻稿引述浙江天册律师事务所陈先锋律师称，百度通过盗链的方式，擅自在线向公众提供他人视频作品的行为，涉嫌直接侵犯他人的信息网络传播权。

新闻稿并称，该行动将联合对视频盗版、盗链采取技术反制，从即日起全面禁止百度视频爬虫访问。