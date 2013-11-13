中国股市：沪综指收挫1.8%至近三个月新低，因三中全会改革方案低于预期

路透北京11月13日 - 中国股市沪综指周三收挫1.8%至近三个月新低，结束此前连续两日小幅反弹走势。分析师表示，众所期待的十八届三中全会公报出炉令消息面明朗，但其中有些方面的改革计划低于预期，金融地产、石油电力煤炭等权重板块带领大盘重返跌途，短期市场仍不乐观。

沪综指 收报2,087.941点，跌38.831点或1.83%；此前收盘低点为8月23日的2,057.46点。上证A股今日成交额732亿元人民币，上日为678亿元。

“大盘下跌有两方面原因，一是三中全会公报有些方面的改革计划低于预期，二是消息面明朗后见光死，大盘下跌也是正常的。”银河证券分析师任承德表示。

周二出炉的十八届三中全会公报明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。不过对于市场热盼的国企改革，公报则延续了过去10多年来的相同表述，重申坚持公有制经济是社会主义市场经济的根基和国有经济的主导作用。

此外，中国银监会周三公布，今年三季度商业银行的不良贷款余额和不良贷款率均持续反弹，而资本充足率环比则有所下降。 对此，太平洋证券研究院副院长张伟明指出，这反应市场流动性仍偏紧，对银行不良资产质量的担忧情绪在上升。

上证金融地产行业指数 今日收跌2.93%。

沪深300指数 收跌2.22%，报2,288.116点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,295.4点，跌1.89%，成交522,918手。(完)