中国债市：三个月国库现金定存中标利率6%，创逾两年高点--业内人士

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透北京11月14日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的300亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为6.00%，较最近一次的4.23%大幅跳升，并创出逾两年高点。
前次高点为2011年9月20日的6.15%。
今日进行的国库现金定存为今年第九期，起息日为2013年11月14日，到期日为2014年2月13日。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% 七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75% 八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23% 九期 300 三个月 11月14日 2014年2月13日 6.00% -------------------------------------------------------
4,000
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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