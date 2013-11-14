《全球主要央行动态》--11月14日

以下所列为上周四下午至本周四(11月7日-11月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)现任副主席及下任主席被提名人叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。“我相信，现在支撑经济复苏是回归更正常货币政策的最可靠途径，”叶伦在为周四参议院金融委员会准备的听证会讲话稿中称。她的发言稿令金融市场更加预期，美联储将保持宽松货币政策以扶助美国经济恢复健康。

美联储主席贝南克表示，联储采取越多的措施来向公众公开阐释其政策决定，越能增强美联储的合理性和有效性。贝南克说，“我作为美联储主席，优先考虑的事情之一就是让美联储更加透明、开放和负责任。”贝南克还表示，联储将继续提高警惕，防止通胀率过快下滑。

亚特兰大联储总裁洛克哈特与明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，由于美国增长不温不火，且就业增长前景存在不确定性，所以美联储应该保持超宽松的货币政策。但洛克哈特也不排除联储12月有采取行动的可能。

贝南克、洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯表示，尽管迹象显示美国劳动市场改善，但失业率仍有很大的下滑空间。其评论暗示会持续支持美联储的大规模刺激计划。贝南克称，他仍见到劳动市场有大量闲置，并称经济数据并未准确反映现况。

**欧元区**

欧洲央行将指标利率调降至纪录低位，并表示由于通胀下滑，央行仍有可能继续降息，以防止欧元区经济复苏陷入停滞。为强化对欧元区经济的支持，欧洲央行表示，将为银行业提供足额流动性直至2015年中期。欧央行将指标再融资利率下调25个基点至0.25%。维持存款工具利率于零不变，并将隔夜贷款利率从1.00%调降至0.75%。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧元区经济正缓步复苏，没有快速解决方案。他称通胀预期仍稳定，没有特别担心通胀货通缩，不过目前政策有比较多是考量通缩。 诺沃特尼还指出，比起物价快速上升，经济停滞是欧元区面临的更大风险。

欧洲央行管委魏德曼表示，低利率的影响力会随着时间消退，不能永久实施。魏德曼指出，欧洲央行管理委员会未见到通缩风险。他同时警告称，各国政府不应该过度仰赖极低政策利率所造成的成本偏低融资。

欧洲央行执委亚斯穆森警告，对存放于央行的银行超额资金收费，要慎重看待，但他并未排除未来欧洲央行采取这一措施的可能性。亚斯穆森并称欧洲央行在利率方面“未达到极限”，这暗示仍有进一步降息的空间。

欧洲央行执委普雷特称，欧央行有可能开始购买资产，以使通胀率更接近央行目标。普雷特接受华尔街日报专访时表示，如果通胀距欧央行目标太远，欧央行会采取所有必要举措来实现其使命。普雷特还建议，欧央行仍可开设存款负利率，即向把钱存在欧央行的银行业者收费。

**英国和瑞士**

英国央行表示，该国失业率下降速度将快于先前预期，因经济复苏力道增强，但该行强调并不急于升息。在新的预估数据当中，英国央行称若利率维持在记录低点0.5%，2014年第四季失业率可望降至7%，较8月时的预期提早约两年。英国央行在季度通胀报告中指出，“在英国，复苏终于站稳脚跟。经济强劲成长。”然而该行强调，还没有到很快就要升息的时候，因为仍存在诸多阻力，特别是来自欧元区。

英国央行维持政策不变，坚守维持利率于低档直到复苏站稳脚跟的承诺。货币政策委员会并决定维持量化宽松购买资产规模于3,750亿英镑不变，一如预期。

瑞士央行总裁乔丹向记者表示，瑞士和欧洲的利率将维持在当前的极低水准。乔丹表示，此一情势发展可能促成瑞士房地产泡沫。

**日韩**

日本央行审议委员宫尾龙藏称，如果风险威胁到日本央行的经济和物价预估，则会在必要时调整政策。宫尾龙藏表示，如果日央行要再次采取行动，将不排除提前实施任何举措。宫尾龙藏并称，日本经济正在温和复苏，正朝着实现央行2%通胀率目标迈进；但对于经济和物价来说，下行风险均高于上行风险，更为关注经济的下行风险。

韩国央行连续第六个月维持利率于2.50%不变，一如此前预期，并密切监控经济的稳步复苏。央行称国内通胀率一段时间内仍将维持在低点，国内经济预计将保持复苏趋势。央行总裁金仲秀称预计负国内产出缺口将在2014年下半年消失。

**澳洲**

澳洲央行下调了其对未来两年的经济成长预估，因考虑到澳元强势和矿业投资大幅下滑带来的影响，同时称不排除在必要时进一步降息的可能。澳洲央行在70页的季度报告中说，预计2014年经济增速将为2-3%，低于之前预估的2.5-3.5%。但央行仍然预计2015年经济增速将加快至2.75-4.5%，与之前预估相同。

新西兰央行表示，明年该国利率可能会开始上调，但加息对汇率可能造成的影响值得关切。央行表示，通胀率已经开始上升，因此有必要调高利率。该央行稍早公布的半年度金融稳定报告强调，房地产市场估值过高是该国金融体系面临的主要威胁。

**中港台**

中国人民银行称，要求支付机构、备付金银行每日核验客户备付金信息，做到账账相符、账实相符。这是中国央行强化支付机构客户备付金存管业务管理、保障金融消费者权益的一个重要措施。

台湾央行总裁彭淮南表示，央行副总裁将会在12月到中国访问，但年底前达成货币互换(SWAP)协议的可能性不高。央行副总裁杨金龙也强调台湾主管机关对发展离岸人民币的努力及决心，并指出虽然台湾对中国大陆是贸易顺差，但从人民币流动性安全网建立的角度来看，特别呼吁两岸尽快签署本币互换协议。

**其他**

印尼央行意外调高指标利率25个基点至7.50%，称此举乃是为了管控经常帐赤字。印尼央行宣布调高隔夜存款利率(FASBI)25个基点至5.75%，贷款利率亦调高25个基点至7.50%。

菲律宾央行央行副总裁Diwa Guinigundo表示，菲律宾央行准备在必要时调整货币政策，同时预计超强台风海燕对通胀带来的影响可控。