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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 16:58 BJT

台湾汇市：台币/美元连六日收贬，惟29.6附近美元卖压出现

* 台币六交易日走低1.84角
    * 国际美元略强，但29.600附近出口商进场
    * 明日实质交易区间料29.550-29.620

    路透台北11月13日 - 台币兑美元 周三连六日收贬，续创一个半月收盘低位。
汇银人士指出，国际美元走强，且台股表现疲软、外资汇出，均令台币汇价表现不振。然而
29.600弱方见出口商进场卖汇提供台币支撑，料明日台币/美元将相对持于既有区间。
   
    汇银人士指出，台币已经连贬六日，走低1.84角，在技术面上有逐渐止稳迹象，且央行
今日在29.620附近亦调节部位卖出美元，似乎亦不乐见台币贬值过快，加上出口商在29.600
附近陆续进场，显示台币要进一步贬值仍需消化美元卖压，市场在美国时间周四的叶伦听证
会前，或倾向观望以对。
    
    〞韩元、坡元今天也都不太动了，台币也会参考区域货币的走势。〞一家本地银行交易
人士表示。
    
    交易员预料，明日台币实质交投区间或落在29.55-29.62之间，静待叶伦在国会听证的
陈述。
    
    台币兑美元今日收报29.650，微跌1.4分，此前收盘低位为9月30日的29.670。
    
    另位外资银行交易人士指出，今日NDF市场美元并未表现太过强势，主要是一些此前避
险美元买盘在美元走高后抛出，并于现汇市场回补操作套利交易，使得NDF的美元卖压较现
汇市场更为沉重。
    
    今日台币/美元现汇交易量平平，价格波动度亦趋缓，交易员预料明日市场将更为安静
，但需小心台股持续走弱，若此前进入东北亚的外资热钱持续汇出，仍将压抑台币汇价表现
。
    
    今日台币实质交易区间在29.58-29.63，上日主要成交区间在29.51-29.58；韩元KRW=K
FTC今日收在1,072.6，上日收在1,071.4。
   
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，美元/台币各天期折价幅度较上日微微扩大
；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.567/29.587，上日尾盘收29.560。  
     
    台股 周三收盘重挫1.11%至两个多月低位，并跌破8,137点附近的半年线支撑。
证交所周三资料显示，外资及陆资在台股买超79.19亿台币，由买转卖。 
              
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价  盘                                亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.650      29.636   29.580-29.659   29.650     6.09    6.60
                                                                         
 元太外汇经纪公司  29.630      29.610   29.580-29.635   29.620     2.63    2.99
                                                                         
 
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 (完)

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