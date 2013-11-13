台湾汇市：台币/美元连六日收贬，惟29.6附近美元卖压出现

* 台币六交易日走低1.84角 * 国际美元略强，但29.600附近出口商进场 * 明日实质交易区间料29.550-29.620 路透台北11月13日 - 台币兑美元 周三连六日收贬，续创一个半月收盘低位。 汇银人士指出，国际美元走强，且台股表现疲软、外资汇出，均令台币汇价表现不振。然而 29.600弱方见出口商进场卖汇提供台币支撑，料明日台币/美元将相对持于既有区间。 汇银人士指出，台币已经连贬六日，走低1.84角，在技术面上有逐渐止稳迹象，且央行 今日在29.620附近亦调节部位卖出美元，似乎亦不乐见台币贬值过快，加上出口商在29.600 附近陆续进场，显示台币要进一步贬值仍需消化美元卖压，市场在美国时间周四的叶伦听证 会前，或倾向观望以对。 〞韩元、坡元今天也都不太动了，台币也会参考区域货币的走势。〞一家本地银行交易 人士表示。 交易员预料，明日台币实质交投区间或落在29.55-29.62之间，静待叶伦在国会听证的 陈述。 台币兑美元今日收报29.650，微跌1.4分，此前收盘低位为9月30日的29.670。 另位外资银行交易人士指出，今日NDF市场美元并未表现太过强势，主要是一些此前避 险美元买盘在美元走高后抛出，并于现汇市场回补操作套利交易，使得NDF的美元卖压较现 汇市场更为沉重。 今日台币/美元现汇交易量平平，价格波动度亦趋缓，交易员预料明日市场将更为安静 ，但需小心台股持续走弱，若此前进入东北亚的外资热钱持续汇出，仍将压抑台币汇价表现 。 今日台币实质交易区间在29.58-29.63，上日主要成交区间在29.51-29.58；韩元KRW=K FTC今日收在1,072.6，上日收在1,071.4。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，美元/台币各天期折价幅度较上日微微扩大 ；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.567/29.587，上日尾盘收29.560。 台股 周三收盘重挫1.11%至两个多月低位，并跌破8,137点附近的半年线支撑。 证交所周三资料显示，外资及陆资在台股买超79.19亿台币，由买转卖。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.650 29.636 29.580-29.659 29.650 6.09 6.60 元太外汇经纪公司 29.630 29.610 29.580-29.635 29.620 2.63 2.99 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.015/0.005 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.170/-0.140 (完)