中国热股：昌九生化重组希望破灭连续七跌停，融资业务风险急升

路透上海11月13日 - 曾被寄予厚望的昌九生化 近日因重组预期落空而连续七日无量跌停，这让融资买入量近3亿元人民币的融资客们欲哭无泪，亦给近年来国内发展迅速的融资融券业务敲响了警钟。

不少投资者此前曾预期赣州稀土资产或会被注入昌九生化，令后者股价大涨，亦吸引不少投资者融资买入。不过在威华股份 近日宣布有意与赣州稀土重组后，昌九生化的重组预期落空，该股自上周一起连续跌停。截止周三，该股收盘仍封死跌停位13.89元，七日间累计跌幅已达47.9%。

东北证券分析师沈正阳表示，以其他股票为抵押买入昌九生化的，或是以昌九为抵押买入其他股票的，融资客尚有腾挪余地；最可怕的是以昌九股票为抵押买入的还是昌九，那券商只能寻机强行平仓了。

按上海证交所提供数据，截止周二昌九生化的融资余额达2.976亿元。而近期七日跌停过程中，该股累计成交量仅6,500万元略多，业内人士估计，大量昌九的融资盘还未抛售，未来该股的抛压依旧很大。

华西证券首席策略分析师曹雪峰称，昌九生化的跌停，有可能引发蝴蝶效应，一来券商会担心其他股票的融资融券业务出现相类似问题，从而对两融业务从严监控，挤出一些融资盘；二来是昌九生化融资盘的斩仓，亦会引发其他个股的抛售，或会引发多米诺骨牌效应。

业内人士并指出，昌九生化的七跌停，将给券商的两融业务发出警示。其实，一旦出现类似的极端情况，业内通行的五折抵押率看来亦不保险，更低折扣或选择较稳健的股票作为质押品或会成短期规避风险的选择。