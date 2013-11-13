《Russell专栏》泰国有步骤释放稻米库存，亚洲稻米价格企稳

这是因为一旦价格真的继续下跌，那么越南以及印度等主要出口大国可能撤出供应。

2008年全球衰退后，越南大米的低点为2010年7月的每吨345美元，泰国要将价格压到这个地步，可能要倾销了。

看来泰国政府仍在努力推行通过政府间交易来降低库存的计划。

稻米最大消费国中国已同意买入100万吨泰国稻米，但时长五年多且从私人公司购入。

这不符合泰国商务部长Niwatthamrong Bunsongphaisan的声明，其宣称一家中国国企同意年度购入100万吨稻米并且首个年度的一半船货将于12月发运。

他的前任也曾因此招惹嘲笑，去年9月该前任部长宣称已卖给外国政府730万吨稻米，但无法证实这些交易且交易商称没有船货离港。

泰国政府此番作法，最好只能算是丘吉尔所谓的“用词不准确”，但撇开偶尔滑稽的行政计划不谈，显然现在卖出稻米并非易事。

欲浏览泰国大米产出与库存情况，请点选：link.reuters.com/byp66t

泰国在今年前九个月共出口大约460万吨稻米，较去年同期减少8%。

去年出口总量为690万吨，远低于2011年创纪录的1,060万吨，当时还没有受到干预计划的影响。

根据该计划，每吨稻米农户可获得15,000泰铢(476美元)，相当于每吨大米750美元。

这意味着泰国大米在世界市场上没有竞争力，买家会转向越南和印度，这两国的总出口量都超过了泰国。

泰国政府将其计划延续至2013/14作物，其中大部分将于本月收割，但其表示将仅购买1,650万吨稻米，而该国稻米总产量估计为3,800-3,900万吨。

这意味着明年初起公开市场将有更多泰国稻米供应，因农户无法把全部产出卖给政府。