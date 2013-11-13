全球金市：金价摆脱四周低位，但市场仍忧虑美国刺激政策动向

0710GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,272.50美元，结束四连跌。周二金价一度下跌1.7%至1,260.89美元，创10月15日以来最低。
香港一贵金属交易员称，“过去几日金价大幅下跌，主要是对上周美国非农就业数据作出的反应。数据公布前，市场预期明年才会削减刺激措施，但是数据公布后，人人都开始思考有可能会在12月。”
“若在12月开始削减刺激措施，则金价可能还会从当前水准深跌。”
现货银 上涨0.3%。
技术图显示金价还会进一步走低，而实货需求疲软也显示金价还有下跌空间。
南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu称，“美元走强，且股市相当稳定。若实货需求不升温，则金价还会下跌。”
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1272.5 4.89 0.39 -24.01
现货银 20.76 0.06 0.29 -31.44
现货铂金 1431.49 1.74 0.12 -6.74
现货钯金 737 -0.47 -0.06 6.5
COMEX期金 1271.9 0.7 0.06 -24.1
COMEX期银 20.755 -0.02 -0.11 -31.52
汇率
欧元/美元 1.3437
美元指数 81.13
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 田建华; 审校 张若琪)