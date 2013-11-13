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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 15:59 BJT

全球金市：金价摆脱四周低位，但市场仍忧虑美国刺激政策动向

0710GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,272.50美元，结束四连跌。周二金价一度下跌1.7%至1,260.89美元，创10月15日以来最低。

香港一贵金属交易员称，“过去几日金价大幅下跌，主要是对上周美国非农就业数据作出的反应。数据公布前，市场预期明年才会削减刺激措施，但是数据公布后，人人都开始思考有可能会在12月。”

“若在12月开始削减刺激措施，则金价可能还会从当前水准深跌。”

现货银 上涨0.3%。

技术图显示金价还会进一步走低，而实货需求疲软也显示金价还有下跌空间。

南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu称，“美元走强，且股市相当稳定。若实货需求不升温，则金价还会下跌。”

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1272.5 4.89 0.39 -24.01

现货银 20.76 0.06 0.29 -31.44

现货铂金 1431.49 1.74 0.12 -6.74

现货钯金 737 -0.47 -0.06 6.5

COMEX期金 1271.9 0.7 0.06 -24.1

COMEX期银 20.755 -0.02 -0.11 -31.52

汇率

欧元/美元 1.3437

美元指数 81.13

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 张若琪)

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