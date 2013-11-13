香港股市：创近三个月最大单日跌幅，投资者对三中全会失望

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透香港11月13日 - 香港股市周三创近三个月来最大跌幅，中国第十八届三中全会强调市场将在资源配置中起决定性作用，由此带来的竞争可能削弱一些行业的利润率，这类行业今日领跌。
恒生指数 收低1.9%至22,463.8点。恒生国企指数 下跌2.7%。二者均创8月20日以来最大日跌幅。
港股今日成交额创近三周来最大。
三中全会周二闭幕后发布的公报缺乏细节，令投资者失望。公报已经明确不打算彻底削弱政府在经济中的地位。(完)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。