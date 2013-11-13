版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 16:24 BJT

香港股市：创近三个月最大单日跌幅，投资者对三中全会失望

路透香港11月13日 - 香港股市周三创近三个月来最大跌幅，中国第十八届三中全会强调市场将在资源配置中起决定性作用，由此带来的竞争可能削弱一些行业的利润率，这类行业今日领跌。

恒生指数 收低1.9%至22,463.8点。恒生国企指数 下跌2.7%。二者均创8月20日以来最大日跌幅。

港股今日成交额创近三周来最大。

三中全会周二闭幕后发布的公报缺乏细节，令投资者失望。公报已经明确不打算彻底削弱政府在经济中的地位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐