专栏节选：政府的应为与不应为--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月14日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 由台湾最新的国内生产毛额︵ＧＤＰ︶显示，未来经济将再面临逆境。过去几年，欧洲市场对台湾出口分量日益重要，但日前欧洲央行（ＥＣＢ）意外降息，似乎预示日后台湾对欧出口的成长不宜太过乐观。

以当前国际情势观察，台湾要创造足够的经济成长、提升个人所得，大概只能靠自己努力了；也就是内需比重将更甚以往。除了央行的外汇政策外，政府在推动出口方面仅是配角，但在引导内需发展上，政府的角色就至关重要了。

但是，台湾政府能胜任这个角色吗？恐怕很难期待。

不过，全世界又有哪个政府办得到呢？美国政府的表现荒腔走板；当然也有少数例外，除了小泉纯一郎，当前日本安倍政府的表现，与许多无能的前任首相形成强烈对比。

所以，承认吧，政府没有你我以为的那么万能。许多政府想做的太多，但美国的谚语早就提醒我们：管理愈少的政府，就是最好政府。

不过，政府在保护和服务民众，以及提供商业基础建设上，有无可回避的责任。近期台湾爆发的食安问题，就是政府关键角色失灵的例子。

回到ＧＤＰ数据，其中明显令人失望的是资本支出。今年首季资本支出激增，只能归因于两岸经济协议︵ＥＣＦＡ︶的预期。几年前我曾提过，ＥＣＦＡ在影响贸易帐前，会先反映在资本支出。因为该协议为一些受限于内需市场太小的产业打开大门，这些厂商必然会出现预期性的扩产效应。

伴随着第一季强劲资本支出的是消费支出，此二者关系密切；资本支出增加劳动生产力，因此拉高薪资，进而带动消费者信心和消费支出，消费支出增加带动零售业更进一步的基础建设需求，又提高资本支出。对于一个长期欠缺资本与消费支出的经济体来说，可以合理预期，这股趋势将持续数年之久。

重点在于，政府只要聚焦在几个主要政策，就足以为经济注入能量，其余就让个别企业和消费者来发挥。抓住主轴后，小议题就该放手，如停止对金融、电信及有线电视产业所推出的各项业务或产品进行微观管理。

这几项是台湾最大的内需产业，并提供最多的就业机会和薪资成长，也提供许多消费性产品。如果他们营运良好，便能聘雇更多员工，付更好的薪水，员工也会缴更多的税。尽管我们对政府效能没有太大的信心，但连美国两党都能对缩减预算有一定程度的默契，当前台湾似乎也没有太过悲观的理由。

没多久前，金管会和ＮＣＣ才被视为最保守、阻碍成长的部会，然而，最近其政策和态度出现大幅改进。希望此趋势能够持续下去，好让台湾的经济运作回到应有的成长轨道。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。