专栏节选：政府的应为与不应为--今周刊「谷月涵看台湾」

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月14日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 由台湾最新的国内生产毛额︵ＧＤＰ︶显示，未来经济将再面临逆境。过去几年，欧洲市场对台湾出口分量日益重要，但日前欧洲央行（ＥＣＢ）意外降息，似乎预示日后台湾对欧出口的成长不宜太过乐观。
以当前国际情势观察，台湾要创造足够的经济成长、提升个人所得，大概只能靠自己努力了；也就是内需比重将更甚以往。除了央行的外汇政策外，政府在推动出口方面仅是配角，但在引导内需发展上，政府的角色就至关重要了。
但是，台湾政府能胜任这个角色吗？恐怕很难期待。
不过，全世界又有哪个政府办得到呢？美国政府的表现荒腔走板；当然也有少数例外，除了小泉纯一郎，当前日本安倍政府的表现，与许多无能的前任首相形成强烈对比。
所以，承认吧，政府没有你我以为的那么万能。许多政府想做的太多，但美国的谚语早就提醒我们：管理愈少的政府，就是最好政府。
不过，政府在保护和服务民众，以及提供商业基础建设上，有无可回避的责任。近期台湾爆发的食安问题，就是政府关键角色失灵的例子。
回到ＧＤＰ数据，其中明显令人失望的是资本支出。今年首季资本支出激增，只能归因于两岸经济协议︵ＥＣＦＡ︶的预期。几年前我曾提过，ＥＣＦＡ在影响贸易帐前，会先反映在资本支出。因为该协议为一些受限于内需市场太小的产业打开大门，这些厂商必然会出现预期性的扩产效应。
伴随着第一季强劲资本支出的是消费支出，此二者关系密切；资本支出增加劳动生产力，因此拉高薪资，进而带动消费者信心和消费支出，消费支出增加带动零售业更进一步的基础建设需求，又提高资本支出。对于一个长期欠缺资本与消费支出的经济体来说，可以合理预期，这股趋势将持续数年之久。
重点在于，政府只要聚焦在几个主要政策，就足以为经济注入能量，其余就让个别企业和消费者来发挥。抓住主轴后，小议题就该放手，如停止对金融、电信及有线电视产业所推出的各项业务或产品进行微观管理。
这几项是台湾最大的内需产业，并提供最多的就业机会和薪资成长，也提供许多消费性产品。如果他们营运良好，便能聘雇更多员工，付更好的薪水，员工也会缴更多的税。尽管我们对政府效能没有太大的信心，但连美国两党都能对缩减预算有一定程度的默契，当前台湾似乎也没有太过悲观的理由。
没多久前，金管会和ＮＣＣ才被视为最保守、阻碍成长的部会，然而，最近其政策和态度出现大幅改进。希望此趋势能够持续下去，好让台湾的经济运作回到应有的成长轨道。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变