美国金融：Timothy Massad被提名下届CFTC主席，须展现对华尔街改革魄力

詹斯勒近几年快速颁布了数千页的监管新规，摩根大通 和美国银行 等全球最大投行目前已在CFTC注册。

“詹斯勒设定了很高的标准，”参议员沃伦称，“关于CFTC能采取哪些措施来进一步降低未来发生危机的风险，我想从Tim Massad那里了解更多想法，”

在牵涉瑞银 、巴克莱 和苏格兰皇家银行 等大型银行的伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案中，CFTC施加了数以十亿美元计的创纪录罚金。

Massad于2009年5月加入财政部，之前在监管不良资产救助计划(TARP)的国会监督小组短暂任职。他密切参与了该救助计划，并从2011年6月起开始牵头。(完) (编译 洪曦/王翔琼；审校 隋芬)