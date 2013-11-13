美国金融：Timothy Massad被提名下届CFTC主席，须展现对华尔街改革魄力

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
詹斯勒近几年快速颁布了数千页的监管新规，摩根大通 和美国银行 等全球最大投行目前已在CFTC注册。
“詹斯勒设定了很高的标准，”参议员沃伦称，“关于CFTC能采取哪些措施来进一步降低未来发生危机的风险，我想从Tim Massad那里了解更多想法，”
在牵涉瑞银 、巴克莱 和苏格兰皇家银行 等大型银行的伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案中，CFTC施加了数以十亿美元计的创纪录罚金。
Massad于2009年5月加入财政部，之前在监管不良资产救助计划(TARP)的国会监督小组短暂任职。他密切参与了该救助计划，并从2011年6月起开始牵头。(完) (编译 洪曦/王翔琼；审校 隋芬)
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路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。