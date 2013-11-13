路透基点：台塑集团七年期贷款额升至830亿台币，20家银行参贷

路透香港11月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台塑集团将一笔七年期贷款的规模从700亿台币提升至830亿台币(28亿美元)，为年内迄今台湾最大的银团贷款。
20家银行参与该贷款，预计明日签约。
牵头行兼簿记行分别是台湾银行(70.1亿台币)，兆丰国际商业银行(70.1亿台币)、中国建设银行(69.2亿台币)、华南商业银行(69.2亿台币)、台湾土地银行(69.2亿台币)和台湾合作金库银行(69.2亿台币)。
彰化银行(51.5亿台币)也获得牵头行称号。台湾农业银行(39.4亿台币)、远东国际商业银行(36.5亿台币)、中国银行(35.3亿台币)、中华工业开发银行(35.2亿台币)、中国信托商业银行(35.2亿台币)、上海商业储蓄银行(31.9亿台币)作为经理行。
玉山银行(21.2亿台币)、台湾工业银行(21.2亿台币)、日盛国际商业银行(21.2亿台币)、新光人寿(21.2亿台币)、台湾企银(21.2亿台币)、元大银行(21.2亿台币)、中国输出入银行(20.8亿台币)都有承贷。
这笔700亿台币定期贷款，用途为再融资及扩大位于台湾云林的六轻石化工业区，将由四家在台湾上市的台塑集团企业担任借款方--台塑(A部分)、南亚(B部分)、台化(C部分)、及台塑石化(D部分)。
贷款以云林园区厂房作为担保品，贷款利率为次级市场商业票据利率加码69个基点，税前最低利率1.55%。
以四种价码邀请银行加入：
承诺100亿台币或以上者，获得前端费17个基点，及牵头行兼簿记行头衔；
承诺75-99亿台币者，前端费13个基点(A、B、C部分)及15个基点(D部分)，及牵头行头衔；
承诺50-74亿台币者，前端费10个基点(A、B、C部分)及12个基点(D部分)，及经理行头衔；
承诺30-49亿台币者，前端费7个基点(A、B、C部分)及9个基点(D部分)。
这笔定期贷款在三年宽限期后，分九期每半年等额偿还，平均期限为五年。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)