欧元债市：德债收益率触及三周高位，因市场臆测美联储提早缩减刺激力度

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，不排除12月可能缩减买债，但他也指出，美联储应该保持货币政策非常宽松。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔指出，美联储应该加强刺激力度，而非缩减。

德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌0.2个基点，报1.78%，盘初交投清淡时曾触及三周新高1.796%。

德债期货 上涨3个跳动点，至140.73，仅略高于周二触及的三周低点140.53。

“今天可能见到收益率回跌，因为昨晚美联储官员有些宽松评论，”Nordea首席固定收益分析师Jan von Gerich指出。

“但短线上，我认为收益率将因为美国就业数据而续升，”他并预测10年期美债收益率升向3%。

10年期美债收益率 下跌1个基点，报2.757%。(完)

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