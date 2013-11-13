欧元债市：德债收益率触及三周高位，因市场臆测美联储提早缩减刺激力度

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，不排除12月可能缩减买债，但他也指出，美联储应该保持货币政策非常宽松。
明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔指出，美联储应该加强刺激力度，而非缩减。
德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌0.2个基点，报1.78%，盘初交投清淡时曾触及三周新高1.796%。
德债期货 上涨3个跳动点，至140.73，仅略高于周二触及的三周低点140.53。
“今天可能见到收益率回跌，因为昨晚美联储官员有些宽松评论，”Nordea首席固定收益分析师Jan von Gerich指出。
“但短线上，我认为收益率将因为美国就业数据而续升，”他并预测10年期美债收益率升向3%。
10年期美债收益率 下跌1个基点，报2.757%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。