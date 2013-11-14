中国能源：周五起汽、柴油价格每吨分别下调160和155元--发改委

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透上海11月14日 - 中国国家发改委周四宣布，自周五(11月15日)起，国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。
发改委网站刊登的调价通知称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，决定降低成品油价格。调价执行时间为2013年11月14日24时。
发改委上次调整成品油价格是在11月1日，当时汽、柴油价格每吨均下调75元。
根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完)
欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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