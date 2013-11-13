中国债市：10年国债收益率升至4.5%刷新五年高位，市场仍难现曙光

路透上海11月13日 - 中国银行间债市周三现券收益率长端品种持续攀升高位。市场人士表示，今日招标的七年续发国债结果创九年新高，令长端品种后市预期更趋悲观，现券交投情绪继续恶化，10年国债收益率持续攀升至4.5%的高位，债市短期仍难见转机。

至于资金面方面，他们并认为，多数机构预期明日央行逆回购操作或仍维持“小量高价”的操作方式，货币政策中性偏紧将是短期主基调，对现券利好极其有限。

"今天新发的七年期限国债收益率都过4.5%了，也在倒逼10年的继续上吧，市场现在就是彻底没方向了。"上海一银行交易员表示，“现在就是一级发一个，就把二级的狂带一波上去，反正已经没啥心思看了。”

中国财政部周三招标续发行的七年固息国债，中标收益率较预期小幅走高，录得自2004年11月来的新峰值。交易人士指出，虽然收益率持续攀升，惟传统主力机构需求仍偏弱，因对债市短期走向看淡，今日新债参与者的搏边兴趣相对更浓。

上海另一银行交易员表示，在七年国债突破4.5%大关后，有部分买盘介入，令收益率稍有回落。"可能就是赌一个修正的反向套利吧，不过这种也只有胆子大的去搞了，我是不敢动了，割肉也割不动了，最多不行让风控触发自动割，等死吧."

国债期货市场五年期主力合约 收报91.82元人民币，较上日结算价跌0.3元，或0.33%，成交3,586手，盘中最低价91.57元，再创下上市以来盘中新低。

剩余期限约6.2年的固息国债130003券 最新成交在4.5000%，上日尾盘为4.4700%。剩余期限约9.5年的固息国债130011券 最新成交在4.5000%，上日尾盘为4.3500%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3531 3.7433

上日 3.3429 3.5989

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.9350/3.8590

国债参考率报价 3.9790/3.9140

金融债参考率报价 4.8038/4.7450(完)

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