欧洲汇市：英镑走跌，市场忧心英国央行通胀报告

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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欧元/英镑 上涨0.1%，报0.84525英镑，之前触及0.8464高点，为11月4日以来最高。
欧元/英镑上周触及0.8300低位，因欧洲央行意外降息，凸显欧元区与英国货币政策差异。
分析师指出，英镑走向关键将在于，英国央行总裁卡尼是强调通胀放缓风险，还是强调英国成长前景改善。
英镑兑美元 持稳，报1.5886美元，接近上日公布通胀率后触及的两个月低点1.5854。(完)
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路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。