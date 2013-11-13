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债券 | 2013年 11月 13日 星期三 17:28 BJT

欧洲汇市：英镑走跌，市场忧心英国央行通胀报告

欧元/英镑 上涨0.1%，报0.84525英镑，之前触及0.8464高点，为11月4日以来最高。

欧元/英镑上周触及0.8300低位，因欧洲央行意外降息，凸显欧元区与英国货币政策差异。

分析师指出，英镑走向关键将在于，英国央行总裁卡尼是强调通胀放缓风险，还是强调英国成长前景改善。

英镑兑美元 持稳，报1.5886美元，接近上日公布通胀率后触及的两个月低点1.5854。(完)

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