CNH动态：即期汇价受购汇带动而小贬，市场转而等待叶伦听证会

路透香港11月13日 - 香港人民币即期汇价 周三微幅贬值，中共三中全会公报并未提及未来改革的细节，市场找不到交投诱因，盘势由实质购汇盘带动。

交易商指出，市场重燃对于美联储（FED）减少购债的疑虑，令亚洲货币兑美元卖压较大，也令市场更加关注美联储主席提名人叶伦周四在参议院听证会上的言论。

“今天亚币卖压都比较重一点，市场又再谈论美国减少买债。”一外资银行交易员说，“大家预期中国会进一步改革，但是（三中全会）公报没有细节，大家还是在等细节。”

交易员指出，离岸市场大致由实质盘主导，今日购汇的力量稍稍大了一点，但整体而言结购汇大致均衡。

本地时间下午5:时，离岸人民币 报6.0799，上日尾盘在6.0797；此与在岸今日收盘 6.0928，价差为129点子，较上日尾盘的约122点子略略扩大。

美国10月就业报告意外强劲，再加上亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特并未排除联储在12月会议上缩减刺激政策的可能性 ，重新点燃市场对于美国提早减少买债的忧虑，包括港股在内的亚洲股市走软，韩圜等亚币亦疲。

昨晚的中共十八届三中全会公报，明确改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果，其中一些新提法和新举措也让市场有了更多解读空间。市场等待有更多细节的＂决定＂报告，通常会在一周后出炉。

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交易员指出，一般仍认为中国持续推进改革下，人民币后市看升，且今日中间价开高，减弱了美联储可能减少买债的负面冲击，预料离岸汇价短期将呈区间走势，并视境内为指引。

人民币兑美元即期 周三微幅收贬，与人民币中间价微升至逾两周高点相背，但盘中交投热络，价格亦基本平稳，在汇价升至盘中高位时一度激发大行购汇盘，最终令人民币汇价微幅收贬。 （完）

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