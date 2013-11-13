更新版 1-中国货币市场：回购利率多止跌回升，谨慎预期制约资金面转好

(新增成交量和更新收盘报价)

路透上海11月13日 - 中国银行间市场周三回购利率 多止跌回涨，对于政策面的谨慎预期仍挥之不去，依旧制约资金面转好，七天以上的资金供给仍显偏紧。

市场人士指出，M2增速偏高、通胀压力加大以及外汇占款恢复增长，均掣肘货币政策，而央行公开市场近期在逆回购操作上的反复，亦显示中性偏紧的政策态度，令机构对流动性的预期难以乐观。

“不确定因素太多，预期不明，大家的心态都松弛不下来。”上海一银行交易员称。

她并谈到，尽管临近年末按惯例财政资金将陆续投放，但在没看到“真金白银”之前，机构对投放的节奏以及资金规模心中仍无底，因此在管理流动性上比较谨慎。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求。

虽然上周四中国央行公开市场暂停了14天逆回购操作，但本周二仍继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，周二以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,404.09亿元，较上日的6,207.44亿元略增；其中隔夜品种成交为5,238.80亿元，上日为4,983.43亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3531 3.3429 +1.02 5,238.80

七天 3.7433 3.5989 +14.44 770.93

14天 4.4728 4.3678 +10.50 230.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7950 2.9100 +88.50 2,120.19

七天 3.9950 3.9600 +3.50 266.21

14天 4.2600 4.2000 +6.00 20.19

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3800 3.4700 -9.00 --

七天 3.6600 3.6900 -3.00 --

14天 4.3600 4.5000 -14.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3360 3.3290 +0.70 --

七天 3.6350 3.5450 +9.00 --

三个月 4.6990 4.6978 +0.12 --