更新版 1-中港个股：中石油将以26亿美元收购巴西Petrobras于秘鲁三个油气资产

* 中石油以约26亿美元收购Petrobras于秘鲁的资产

* 收购的三个区块目前权益当量产量约80万吨/年

* 交割条件需于2014年11月13日或协商日期达成 (新增细节)

路透香港11月13日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油 将以对价约26亿美元（201.6亿港元），收购巴西国家石油公司Petrobras于秘鲁的资产，以扩大其于拉美地区的油气合作规模。其交割条件需于2014年11月13日或协商日期达成。

中石油周三在联交所一份声明中称，是次透过其占50%股权的中油勘探进行交易，涉及三个油气区块资产，可采储量可观，目前的权益产量约80万吨油当量/年。

“秘鲁是拉美地区投资环境比较稳定的国家之一，三个目标资产属较好石油资产，预期具有良好效益。”中石油称。

公司并称，该项目的成功获取将有利于扩大中石油拉美地区油气合作规模和促进海外业务可持续发展。

中石油总裁汪东进此前称，公司于未来3-5年将在各个业务领域加大合资合作和业务规模，并提升国际影响力和竞争能力。

今年上半年，中石油实现海外油气当量产量6,750万桶，按年上升8%，占整体油气当量产量的9.7%。

是次将收购三个资产其中两个区块100%权益及第三个区块46.16%权益，第三个区块余下53.84%权益由西班牙Repsol 持有。

有关交易的交割条件包括须取得中国以及秘鲁的监管部门批准，Repsol放弃其于第三个区块的优先受让权或目标公司将其所持第三区块权益转让予Repsol，目标公司的财务状况业务及前景未发生重大不利变化，卖方从秘鲁税务部门获得有关其对目标公司的投资的税务证明。

如上述条件未于2014年11月13日或双方协商延长的其他日期具备，则收购不会完成。

目标公司主要于秘鲁从事油气勘探开发及生产活动，于2012年底的总资产约14.2亿美元，净资产约6.6亿美元；2012年度主营业务收入约6亿美元，净利润约1.02亿美元。

中石油H股今天收跌2.41%，报8.5港元；其A股跌1.54%，报7.65元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)