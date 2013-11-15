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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 17:10 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业卖超12亿台币

路透台北11月15日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      1.50     13.50       -12.00
     票券业      0.50      0.00        +0.50
     证券业     14.50      3.00       +11.50

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