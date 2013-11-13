中国期市：大商所将继添农林畜期货品种，并推期权早日上市--理事长

路透北京11月13日 - 中国大连商品交易所理事长刘兴强周三称，下一步交易所将不断丰富包括油脂油料在内的农林畜产品期货品种系列，完善各类期货品种结构，并推动期权早日上市。

他在第八届国际油脂油料大会上指出，今年也是金融领域创新、融合、发展的关键一年，上海自贸区建设为衍生品市场拓展提供了更好的平台，对外开放脚步的临近让大家看到广阔的发展空间。

大商所提供的新闻稿并援引他的话指出，油脂油料系列是大商所最具优势和特色的品种系列。一是市场流动性较高，品种比较成熟。二是产业客户参与程度较深。三是国内外期现货价格联动密切，市场对接比较充分。

他并称，中国油脂油料期现货市场价格相关系数均在0.9以上，进入交割月期现货市场价格合理回归，国内与国外市场内外盘价格相关系数也均在0.8以上。期货市场真正契合了现货企业由国外到国内的贸易习惯，围绕整个产业链构建起完整的避险体系。

目前，油脂油料期货市场价格发现和套期保值功能进一步得到发挥，期货价格不仅成为生产者选择种植品种和确定销售价格的重要依据，也成为企业控制采购和销售节奏、合理确定最佳库存水平的重要参考；豆粕、豆油等品种已经逐步实现了近月合约的活跃，很多产业主体长期在期货市场套期保值，对冲现货市场的价格风险。