重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，外资稍汇出但无损宽松环境

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
* 短率稳于低水位
* 现汇市场台币走弱，外资稍有汇出
* 票券商以偏低的拆款利率养短票
记者 高洁如
路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周三依旧稳于偏低水位。交易人士表示，尽管台币走贬，外资稍有汇出，但未损及目前宽松的资金环境，整体市场资金情势仍然宽裕无虞。
一位本地银行交易人士认为，由于上日起有200余亿台币的4G权利金入库，部分的银行感受到资金水位稍有减少，不过由于显现在全体银行的准备数字上并不算太大，银行的资金水位其实是多寡不一。此外，央行也顺势调节收受资金的水位，宽裕的资金现况并未改变。
〞如果有缺，去市场拿也不是拿不到，只是可以续约的拆入少了。〞一位本地大型银行资调人员表示。
本周台币兑美元现汇市场价格走低，周三连六日收贬，续创一个半月收盘低位。
台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超79.19亿台币，由买转卖；上日为买超19.74亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.395%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.380-0.450%。
**短票利率仍低**
短票市场方面，大型银行人员表示，尽管今年以来短票初级市场的发行量并不低，但因为短率走低--尤其是拆款利率走跌，因此使得短票的次级买卖断市场的利率也跟着一路走低，无法反映初级市场票量增加的情势。
他们表示，票券商以低利率的拆款来养短票，使得票券商在市场上释出的短票卖断的票量仍然偏低，银行无法藉此配置多余的资金水位，短票次级市场需求依然大于供给，利率仍在走低的趋势上。
近期一周短票利率高位约在0.42-0.45%%，与短票的附买回(RP)利率约在0.6-0.7%左右的水位，仍有一段距离。
今日银行间30天期短票利率主要交投区间仍在0.62-0.63%，与上日相似。
台湾央行今日共发行609亿台币存单，相较存单到期466亿台币，存单发行余额增143亿台币。
本周央行存单共到期6,029亿台币，本周余日分别为周四398.00亿以及周五656.85亿台币。
拆款中心 资料显示，周三超额准备为67亿台币，累计超额准备为598亿，加计前期1%的超额准备为1,908亿台币。
**RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率持稳。券商资金调度人士指出，银行与投信端的资金相当宽松，缺券状况依旧，虽然认为RP利率仍有机会下调，但仍需等待适当时机实施。
一券商交易员指出，10月底到11月初，货币市场资金新增不少，尤其是银行端趋于浮滥。以资金情势观察，要到月底才会有公债交割的紧缩因素，此前RP利率或许有机会缓下。
〞不过还是要看客户端，并不是每家都容易接受。〞他说。
另一中型票券商交易员则称，本周才刚下调RP利率，让公司债利率跌破0.60%关卡，通常会维持此一水准约两至三周，再视市场状况予以调整，否则客户会受不了。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆维持在既有区间。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。(完) (审校 张喜良)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变