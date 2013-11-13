重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，外资稍汇出但无损宽松环境

* 短率稳于低水位

* 现汇市场台币走弱，外资稍有汇出

* 票券商以偏低的拆款利率养短票

记者 高洁如

路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周三依旧稳于偏低水位。交易人士表示，尽管台币走贬，外资稍有汇出，但未损及目前宽松的资金环境，整体市场资金情势仍然宽裕无虞。

一位本地银行交易人士认为，由于上日起有200余亿台币的4G权利金入库，部分的银行感受到资金水位稍有减少，不过由于显现在全体银行的准备数字上并不算太大，银行的资金水位其实是多寡不一。此外，央行也顺势调节收受资金的水位，宽裕的资金现况并未改变。

〞如果有缺，去市场拿也不是拿不到，只是可以续约的拆入少了。〞一位本地大型银行资调人员表示。

本周台币兑美元现汇市场价格走低，周三连六日收贬，续创一个半月收盘低位。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超79.19亿台币，由买转卖；上日为买超19.74亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.395%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.380-0.450%。

**短票利率仍低**

短票市场方面，大型银行人员表示，尽管今年以来短票初级市场的发行量并不低，但因为短率走低--尤其是拆款利率走跌，因此使得短票的次级买卖断市场的利率也跟着一路走低，无法反映初级市场票量增加的情势。

他们表示，票券商以低利率的拆款来养短票，使得票券商在市场上释出的短票卖断的票量仍然偏低，银行无法藉此配置多余的资金水位，短票次级市场需求依然大于供给，利率仍在走低的趋势上。

近期一周短票利率高位约在0.42-0.45%%，与短票的附买回(RP)利率约在0.6-0.7%左右的水位，仍有一段距离。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间仍在0.62-0.63%，与上日相似。

台湾央行今日共发行609亿台币存单，相较存单到期466亿台币，存单发行余额增143亿台币。

本周央行存单共到期6,029亿台币，本周余日分别为周四398.00亿以及周五656.85亿台币。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为67亿台币，累计超额准备为598亿，加计前期1%的超额准备为1,908亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳。券商资金调度人士指出，银行与投信端的资金相当宽松，缺券状况依旧，虽然认为RP利率仍有机会下调，但仍需等待适当时机实施。

一券商交易员指出，10月底到11月初，货币市场资金新增不少，尤其是银行端趋于浮滥。以资金情势观察，要到月底才会有公债交割的紧缩因素，此前RP利率或许有机会缓下。

〞不过还是要看客户端，并不是每家都容易接受。〞他说。

另一中型票券商交易员则称，本周才刚下调RP利率，让公司债利率跌破0.60%关卡，通常会维持此一水准约两至三周，再视市场状况予以调整，否则客户会受不了。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆维持在既有区间。