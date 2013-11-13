中国资管：10月3,179款个人银行理财产品发行，债券类产品发行量继续萎缩

* 建设银行发行数量排名第一

* 债券类产品发行量继续萎缩

* 3个月至1年期限产品发行量和市场占比均明显上升

* 1年以上期限产品的收益率上涨最为明显

* 7款结构性理财产品未实现预期最高收益

路透北京11月13日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，2013年10月，共有130家银行发行了3,179款个人理财产品，发行银行数量较上月增加19家，产品发行数量环比增加0.60%。

建设银行 发行了207款，发行数量排名第一；工商银行 、中国银行 、平安银行 、农业银行 分列第二至第五。发行数量排名前20位的银行共发行了2,011款产品，市场占比63.26%，环比下降4.68个百分点，发行集中度降低。城市商业银行的市场占比继续稳步攀升，股份制商业银行和国有银行则出现回落。

非保本浮动收益型产品共发行了2,323款，环比减少32款，市场占比下降1.45个百分点至73.07%，依然是最主要的产品收益类型；保本浮动收益型产品市场占比上升0.85个百分点至16.23%；保证收益型产品市场占比上升0.60个百分点至10.70%。

**债券类产品发行量继续萎缩**

10月，组合投资类产品的发行力度有所增强，使其成为市场占比最高的投向类型，而债券类产品的发行量则继续萎缩。

类型 发行量 环比变化 市场份额变化 市场份额

组合投资类产品 1624 +122 +3.55个百分点 51.09%

债券类产品 1294 -151 -5.02个百分点 40.70%

结构性产品 153 +60 +1.87个百分点 4.81%

融资类产品 28 -9 -0.29个百分点 0.88%

其他类产品 80 -3 -0.11个百分点 2.52%

**3个月至1年期限产品发行量和市场占比均明显上升**

8月，1个月至3个月期限理财产品的发行力度减弱，同时3个月至6个月、6个月至1年期限产品的市场占比上升。

期限 发行量 环比变化 市场占比 环比变化

1个月及以下期限 129 +20 4.06% +0.61个百分点

1个月至3个月（含） 1624 -71 51.09% -2.55个百分点

3个月至6个月（含） 939 +30 29.54% +0.77个百分点

6个月至1年期（含） 440 +58 13.84% +1.75个百分点

1年以上期限 44 -13 1.38% -0.42个百分点

此外，10月发行了3款无固定期限产品，市场占比为0.09%。

**各类型银行收益水平几乎均有下降，1年以上期产品上涨明显**

8月，除股份制银行外，各类型银行发行产品的平均预期收益率均有所下降，其中外资银行的下降幅度最大。

银行类型 平均预期收益率 环比变动

股份制商业银行 5.05% +0.01个百分点

国有银行 4.74% -0.07个百分点

城市商业银行 5.06% -0.01个百分点

农村商业银行 4.94% -0.02个百分点

外资银行 5.73% -0.74个百分点

从期限类型来看，1年以上期限产品的收益率上涨最为明显，这与未来市场资金面将进入紧张状况的市场预期有关。

期限类型 平均预期收益率 环比变动

1个月以下期限 4.14% +0.16个百分点

1个月至3个月（含） 4.89% -0.05个百分点

3个月至6个月（含） 5.07% +0.01个百分点

6个月至1年（含） 5.26% -0.06个百分点

1年以上期限 6.75% +0.59个百分点

从风险收益特征来看，非保本浮动收益型产品的平均预期收益率为5.17%，环比上升0.01个百分点；保本浮动收益型产品的平均预期收益率为4.61%，环比下降0.09个百分点；保证收益型产品的平均预期收益率为4.25%，环比下降0.03个百分点。

**7款结构性理财产品未实现预期最高收益**

研究所监测数据显示，上月到期银行理财产品共计3871款，其中公布了到期收益率的产品有2,263款。公布了到期收益率的产品中，有7款未实现预期最高收益率，其中平安银行的产品到期仅实现0.5%的收益率。

广发银行的“‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第三十五期）”的投资起始日为2013年6月7日，投资期限为91天，其挂钩标的为美元兑港币汇率。若挂钩汇率期末价格不低于7.85，则产品到期收益率为4.50%；若挂钩汇率期末价格位于7.65和7.85之间，则产品到期收益率为3.80%；若挂钩汇率期末价格不高于7.65，则产品到期收益率为2.80%。从挂钩汇率实际走势来看，美元兑港币汇率的期末价格等于7.75，因此产品到期收益率等于预期中等收益率3.80%。此外，广发银行还有3款“薪加薪”系列产品到期均获得预期中等收益率。

招商银行的“焦点联动系列之黄金表现联动理财计划（区间累积型）（104098）”的投资起始日为2013年6月6日，投资期限为90天，其挂钩标的为伦敦金银市场协会黄金现货下午定盘价。产品设定了挂钩标的波动区间，为1300-1465美元/盎司之间。若黄金价格在观察日处于波动区间内，则当日获得潜在累积收益率5.50%（年化），否则当日没有收益，最终产品到期收益率为每个潜在累积收益率加总值。该款产品的实际到期收益率为3.28%，未达到预期最高收益率5.50%。

招商银行的“焦点联动系列之汇率表现联动理财计划（欧元区间累积型）（104099）”的投资起始日为2013年6月6日，投资期限为90天，其挂钩标的为欧元兑美元汇率。产品设定了挂钩标的波动区间，为1.26-1.33之间。若汇率价格在观察日处于波动区间内，则当日获得潜在累积收益率5.50%（年化），否则当日没有收益，最终产品到期收益率为每个潜在累积收益率加总值。该款产品的实际到期收益率为3.75%，未达到预期最高收益率5.50%。