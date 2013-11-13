中国贵金属：大型黄金仓库落户上海自贸区，或与交易所和银行合作

路透上海11月13日 - 上海自由贸易区的设立，也让国际物流仓储公司嗅到了商机，物流服务提供商--Malca-Amit近日宣布在自贸区内设立一家可容纳2,000吨的黄金仓库。该仓库负责人周三对路透表示，目前已与多家交易所和商业银行有过接触，未来除存放黄金外，还会拓展至古董、名画等。

Malca-Amit负责该仓库业务的经理吴泓在接受电话采访时表示，该仓库主要针对金融和奢侈品行业客户的仓储需求，待一系列内部展示和会员参观完毕后将正式投入运营。

在被问及会否与本地交易所合作设立交割库时，他表示，目前公司与上海期货交易所、黄金交易所和多家银行都有过接触，但具体事宜还在洽谈中。

“交易所和银行方面我们一直都有接触，对方也来参观过，对我们的库房很有兴趣，因为仓库特殊的地理位置和性质，不过很多合作事宜仍在洽谈中。”他表示。

吴泓并称，除黄金外，未来该仓库的存储对象还将拓展至奢侈品、古董和名画等。

据了解，该仓库靠近外高桥保税区五号门，隶属于上海Malca-Amit物流有限公司。但Malca-Amit拒绝对仓库的占地面积等其他细节置评。

公司资料显示，Malca-Amit主要提供贵金属、钻石、艺术品等其他奢侈品的物流和仓储服务，在香港、马来西亚、新加坡等多个地区均设有保税仓库。