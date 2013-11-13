中国经济：加大改革推进力度，确保已部署重点任务显实效--国务院

路透北京11月13日 - 中国国务院常务会议周三表示，总体而言今年改革进展顺利，但一些方面的改革措施尚未落实，在后几个月的工作中，加大推进力度，确保已部署的重点改革任务能到位、显实效。

国务院总理李克强主持会议称，完成好今年的各项改革任务，对落实十八届三中全会的部署、加快推进重点领域和关键环节改革，具有重要意义。今年的改革成效也是对能否贯彻好三中全会精神的检验。

“当前要一手抓已确定各项改革任务的落实，一手抓今后尤其是明年重点改革任务的谋划。”会议表示。

特别是对简政放权、转变政府职能的改革，推进营改增、减免小微企业税费、盘活财政和货币资金存量、金融支持实体经济，完善资源性产品价格形成机制，农业和农村领域的改革，扩大开放、推进自贸区建设的改革，健全大气污染治理和食品安全监管机制等民生方面的改革，都要毫不放松、一抓到底。

结合明年工作，认真研究、筹划下一步各项改革任务。对已明确方向的改革任务和已确定的改革项目，要提出具体实施方案。国务院各部门不但要围绕改革‘出题目’，更要为推进改革‘做答案’。

会议指出，新一届政府成立后部署了七个方面22项重点改革任务。深化政府机构改革、减少审批事项、创新政府公共服务提供方式、扩大营改增试点范围、推进利率市场化改革、天然气价格改革、城乡居民大病保险全覆盖、困难群体社会救助等重点改革已出台相关实施方案。

其他涉及社会组织管理制度改革、进一步完善行政审批制度、鼓励民间资本发起设立民营银行等重点改革也在积极推进。

周二出炉的中共十八届三中全会公报可谓“万众瞩目”，全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果，其中一些新提法和新举措也让市场有了更多解读空间。