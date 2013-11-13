东南亚股市：印尼股市跌至两个月低点，受央行升息影响

路透曼谷11月13日 - 印尼股市周三跌至两个月低点，因利率上扬引发对经济成长的忧虑。菲律宾股市在海燕台风影响的担忧下回落。
印尼股市 收低1.8%至4,301.89点，为9月9日以来最低收位。Telekomunikasi Indonesia 和Semen Indonesia 表现落后，分别挫跌4.5%和4.1%。
印尼央行周二意外升息，且第三季经常帐数据公布在即，投资人保持审慎。
印尼央行在收盘后公布，第三季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.8%，约84亿美元。
菲律宾股市 收低0.05%，盘中一度下跌1%。泰国股市 跌0.6%，此前连续两日上涨。
新加坡股市 、马来西亚股市 和越南股市 下跌，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施时间，和中国经济改革细节等不确定性影响。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 405.54 -2.61 -0.64 -4.38 424.10
新加坡 3166.74 -13.51 -0.42 -0.01 3167.08
马来西亚 1782.49 -12.31 -0.69 +5.54 1688.95
泰国 1404.77 -8.31 -0.59 +0.92 1391.93
印尼 4301.89 -78.75 -1.80 -0.34 4316.69
菲律宾 6320.96 -3.21 -0.05 +8.74 5812.73
越南 496.12 -1.53 -0.31 +19.91 413.73
(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)