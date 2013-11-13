国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，12月采购已近尾声

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透新加坡11月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二个交易日下跌，至每吨145.93美元，因12月现货船货采购多已完成，而台塑成为市场上的少数买家之一。
亚洲汽油裂解价差亦下跌，自两个月高点回落至两日低点每桶4.64美元。
台塑为亚洲最大石脑油买家，据闻该公司买进12月下半月石脑油，但尚无法确定数量。
部分交易商估计，台塑支付的溢价约为每吨较日本成本加运费报价升水约9-10美元，但这尚无法获得证实。
一名交易商表示，“目前石脑油价格表现强劲，但我不确定是否还有走高空间。”
今日现货市场上有四笔石脑油交易及一笔汽油交易。
MRI买进1月上半月/1月下半月价差合约，每吨8.50美元，同时以每吨942美元买进一批1月上半月船货。两笔交易的卖方都是中国石油。
MRI自11月6日至今已经买进总计约25万吨的1月上半月石脑油船货。
嘉能可出售1月上半月船货给伊藤忠，价格亦为942美元，使其11月4日以来的1月上半月船货卖出数量总计达22.5万吨。
Mabanaft出售一批1月上半月石脑油船货给嘉吉(Cargill)，价格同为942美元。
壳牌自道达尔买进一批95-辛烷值汽油船货，12月7-11日装运，每桶113.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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