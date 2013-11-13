美国数据：11月8日止当周抵押贷款申请降1.8%，前一周数据上修--MBA

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
路透纽约11月13日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下滑，而前一周数据则上修，降幅缩减。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月8日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑1.8%，前一周为修正为下滑2.8%，前值为下滑7%。该指数涵盖了再融资与购房需求。
市场对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激措施，持续存在不确定性。美联储目前每月买进850亿美元美债和抵押贷款支持证券，而美联储近期的评论，引发对于可能在今年缩减刺激措施的担忧。上周五意外强劲的非农就业数据更强化了此担忧。
先前的预期为美联储的宽松货币政策将延续到2014年。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率升12个基点至4.44%。
再融资申请指数下滑2.3%，前一周修正为下滑3.9%，前值为下滑7.9%
衡量购房贷款申请的指标下滑0.5%，前一周数据修正为下滑0.7%，前值为下滑5.2%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。