美国数据：11月8日止当周抵押贷款申请降1.8%，前一周数据上修--MBA

路透纽约11月13日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下滑，而前一周数据则上修，降幅缩减。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月8日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑1.8%，前一周为修正为下滑2.8%，前值为下滑7%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

市场对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激措施，持续存在不确定性。美联储目前每月买进850亿美元美债和抵押贷款支持证券，而美联储近期的评论，引发对于可能在今年缩减刺激措施的担忧。上周五意外强劲的非农就业数据更强化了此担忧。

先前的预期为美联储的宽松货币政策将延续到2014年。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率升12个基点至4.44%。

再融资申请指数下滑2.3%，前一周修正为下滑3.9%，前值为下滑7.9%

衡量购房贷款申请的指标下滑0.5%，前一周数据修正为下滑0.7%，前值为下滑5.2%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)